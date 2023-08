USAs tidligere president Donald Trump er allerede blitt historisk, som den eneste presidenten i rekken som noen gang har blitt avbildet på et såkalt «mugshot».

Like etter at bildet ble tatt uttalte Trumps datter, ifølge CNN, at bildene skal brukes til å lage valgkampanjeeffekter.

Kort tid etterpå dukket bildet opp på T-skjorter, gensere, klistremerker og «mugs», på norsk kopper, på Trumps offisielle nettside.

Det tok ikke lang tid etter at bildet ble tatt, før disse produktene rullet ut i Trumps nettbutikk. Foto: Donald Trumps offisielle nettside

«Mugshot» er uttrykket som brukes om de karakteristiske politibildene som tas av pågrepne personer i USA.

Dette får du kjøpt:

T-skjorte svart/hvit til 365 norske kroner.

Langermet genser svart/hvit til 365 norske kroner.

Kopp til 268 norske kroner.

Ølkjøler svart/hvit til 161 norske kroner.

Klistremerker til 128 norske kroner.

Tilbake på X

Den tidligere presidenten ble formelt arrestert klokka 01.38 norsk tid etter å ha meldt seg for politiet Fulton distriktsfengsel.

Trump erkjente ikke straffskyld og mener at han ikke har gjort noe galt.

Selv delte Trump bildet på nettverkstjenesten X, tidligere kjent som Twitter, bare noen timer senere. Arrestasjonsbildet delte han sammen med teksten «valgpåvirkning – ikke gi deg».

Det er første gang ekspresidenten har gitt lyd fra seg på X siden 2021, etter at han ble utestengt fra nettstedet da han var ferdig som president. Elon Musk, som har kjøpt Twitter og byttet navn på plattformen til X, har gjenåpnet Trumps konto på plattformen.

Donald Trump er registrert som innsatt nummer P01135809. Foto: Fulton County Sheriff's Office / Reuters

Trump er tiltalt i totalt fire saker, men dette er første gang har måttet posere for et mugshot. Valgkampanjen hans laget imidlertid allerede etter den første tiltalen i New York T-skjorter med et manipulert mugshot på.

Vekker reaksjoner

De bildene ser dog ikke ut til å ha nådd lenger enn til de mest ihuga tilhengerne. Det nye bildet derimot, har allerede gått viralt på ulike sosiale medier.

Det er likevel ikke bare selve bildet som vekker oppsikt blant folk. På ulike sosiale medier-plattformer har også ekspresidentens høyde og vekt fått oppmerksomhet. Det skriver Fox News.

Flere har nemlig bitt seg merke i at Trump har oppgitt målene 6’3 feet og 215 pounds. På norsk tilsier det rundt 190 centimeter og 97,5 kilo. Det er Trump selv som på forhånd har sendt inn mål av seg selv.

Ivrige X/Twitter-brukere har sammenliknet målene med kjente idrettsutøvere, og sår tvil om at målene kan stemme.

– Det er null sjans at høyden hans er 190, skriver en.

Ifølge Fox News veide Trump 239 pounds, eller rundt 108 kilo i 2018.

Bildet virker også til å bli brukt aktivt i Trumps valgkampanje, som blant annet fronter bildet på nettsiden sin, medfølgende tekst til:

«Hvis du har det vanskelig på grunn av de skumle menneskene som har kontroll over landet vårt akkurat nå, ikke engang tenk på å donere. Men hvis du kan, vær så snill å gi et bidrag for å kaste ut uærlige Joe Biden fra Det hvite hus og redd Amerika fra dette mørke kapittelet i vår nasjons historie».

– En trist dag

Trump er sammen med 18 andre tiltalt for organisert kriminalitet, for å ha konspirert for å endre resultatet i delstaten Georgia etter presidentvalget i 2020.

Donald Trumps nettside.

Vanligvis sitter tiltalte i fengselet, som er kjent for tøffe soningsforhold, i flere dager før de slipper ut. Men advokatene til Donald Trump og de andre medtiltalte har forhandlet om hvordan fengslingsmøtene vil forløpe. Og at de umiddelbart slipper ut mot kausjon.

Det tok rundt 20 minutter før Trump ble løslatt mot en kausjon på 200.000 dollar, eller rundt 2 millioner norske kroner. Derfra reiste Trump direkte til flyplassen og forlot Georgia i privatflyet sitt.

På vei inn på flyet ga Trump en kort kommentar til journalistene på stedet.

– Dette er en veldig trist dag for Amerika. Dette er valgpåvirkning, sa Trump.

Nå kan ivrige tilhengere imidlertid skaffe seg effekter med et offisielt mugshot-bilde