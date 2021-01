Ny vaksine gir dårlig beskyttelse mot virusvarianten fra Sør-Afrika

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er akkurat det jeg ikke ønsket å høre, skrev den anerkjente forskningsjournalisten Kai Kupferschmidt på Twitter da nyheten ble kjent.

Vaksinen fra selskapet Novavax ligger an til å også bli tatt i bruk i Norge. EU har en foreløpig avtale om innkjøp. Torsdag kveld kom de første resultatene fra fase tre. Vaksinen har meget god effekt mot de vanlige utgavene av koronaviruset og mot virusvarianten som først dukket opp i Storbritannia.

Det er den sørafrikanske varianten som ser ut til å slippe unna vaksinen i mye større grad.

Nesten halvert

Folkehelseinstituttet advarer om at det er høy sannsynlighet for at varianten fra Sør-Afrika skal spre seg i Norge. De mener risikoen knyttet til denne varianten også er høy.

Novavax-vaksinen ser ut til å gi omtrent 90 prosent beskyttelse mot koronaviruset. Det gjelder ikke når den møter varianten av viruset som først ble oppdaget i Sør-Afrika. Da faller beskyttelsen ned mot 50 prosent.

– Dette er første gang vi ser hvor godt en vaksine virker mot virusvarianten i et menneske, skriver professor Eric Topol ved Scripps Research Translational Institute på Twitter.

Kanskje ikke så bra i mennesker

I løpet av de siste ukene har det kommet mange resultater fra laboratorieforsøk som antyder at vaksinene vi nå benytter gir god beskyttelse mot også denne varianten. Felles for forsøkene er at antistoffene som de vaksinerte produserer greier å slåss mot varianten.

Nå blir det spekulert om bildet egentlig er mer komplisert. Virusforskeren Florian Krammer skriver på Twitter at effekten av antistoffer kanskje ikke er en god markør på hvor godt en vaksine virker.

Kan ha betydning for vaksinen vi bruker nå

Florian Krammer, som er professor ved Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York, lurer på om også vaksinene fra Pfizer og Moderna bare vil ha omtrent 50 prosent effektivitet i møtet med de nye variantene.

Det er disse to vaksinene vi har i Norge nå.

– Akkurat nå er det ikke denne varianten som dominerer her. Det er derfor det er essensielt at vi gjør det vi kan for å begrense eksponeringen, skriver virologen Angela Rasmussen fra Georgetown Center for Global Health Science and Security på Twitter.

Varianten er funnet i Norge, men bare i to personer som har vært i Sør-Afrika. Der dominerer varianten totalt og driver den voldsomme epidemien i landet.

Virker bra på varianten fra Storbritannia

Fase tre undersøkelsen av vaksinen fra Novavax har skjedd i Storbritannia og i Sør-Afrika. I Storbritannia er det varianten vi allerede har smitteutbrudd med her i Norge som dominerer.

Omtrent halvparten av de syke i vaksineforsøket til Novavax i Storbritannia hadde denne varianten i kroppen.

Resultatene viser at vaksinen ikke har noen problemer med å beskytte oss mot den varianten. Beskyttelsesgraden er bare litt mindre enn det vaksinen fra Pfizer gir.

Vaksinen fra Novavax er en såkalt sub-enhet-vaksine. Den består av en kunstig partikkel som bærer med seg spissene fra koronaviruset. Med i vaksinen er også et stoff fra planten Quillaja saponaria. Den forsterker effekten vaksinen har på immunforsvaret.

Vaksinen er basert på velprøvd teknologi som blant annet brukes i influensavaksinen som settes i armen på flere hundre tusen nordmenn hvert år.