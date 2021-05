Ulykken skjedde i en jødisk bosetting som heter Givat Zeev på den okkuperte Vestbredden.

Videoopptak viser en overfylt tribune som raser sammen og at folk faller oppå hverandre.

En talsmann for ambulansetjenesten sier at de døde er en gutt på 12 år og mann i 50-årene.

Tilstanden til flere av de skadde skal være kritisk.

Det israelske militæret opplyser at de har sendt helsepersonell, samt søk- og redningstjeneste til stedet.

Helikoptre fra hæren frakter ut skadde.

En talsmann for politiet sier 650 personer var samlet i den ultraortodokse synagogen for starten på den jødiske høytiden for Shavuot.

Synagogen skal ha vært under oppussing. En som var til stede har fortalt avisen Haaretz at synagogen ble reåpnet for første gang søndag.

MANGE SKADDE: Redningsarbeidere frakter vekk skadde etter synagoge-ulykken i Givat Zeev utenfor Jerusalem. Foto: Ronen Zvulun / Reuters

Ordfører kritisk

Ordføreren i Givat Zeev sier at konstruksjonen var improvisert og farlig, og at politiet ignorerte oppfordringer om å iverksette tiltak.

Det er bare drøyt to uker siden 45 personer mistet livet i en tilsvarende ulykke nord i Israel.

Ulykken førte til kritikk av det utbredte selvstyret for ultraortodokse jøder, skriver nyhetsbyrået AP.

I fjor var det mange brudd på koronarestriksjoner i dette området, noe som førte til utbrudd blant de ultraortodokse og kritikk fra den sekulære befolkningen.