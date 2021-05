Ulykken skjedde i en jødisk bosetting som heter Givat Zeev på den okkuperte Vestbredden.

Videoopptak viser en overfylt tribune som raser sammen og at folk faller oppå hverandre.

Ifølge ambulansetjenesten er minst 60 skadd, ti av dem skal være kritisk skadd.

En talsmann for politiet sier 650 personer var samlet i synagogen for starten på den jødiske høytiden for Shavuot.

Synagogen skal ha vært under rehabilitering. En som var til stede har fortalt avisen Haaretz at synagogen ble reåpnet for første gang søndag.

Det er bare drøyt to uker siden 45 personer mistet livet i en tilsvarende ulykke nord i Israel.