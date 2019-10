NY Times: Trump letter på forbudet mot Huawei

Ifølge avisa ga Trump i et møte forrige uke grønt lys til å starte godkjenningen av en lisens som vil tillate et lite utvalg amerikanske bedrifter å omgå forbudet.

Huawei har havnet i sentrum for den pågående handelskonflikten mellom USA og Kina. I mai ble teknologigiganten svartelistet av amerikanske myndigheter, som mener selskapet utgjør en sikkerhetsrisiko.

Huawei har avvist anklagene og uttalt at de «urimelige restriksjonene» er i strid med Huaweis rettigheter.

– Å begrense Huaweis muligheter til å gjøre forretninger i USA vil ikke gjøre USA tryggere eller sterkere. Det vil i stedet kun føre til at USA må ta til takke med dårligere og dyrere alternativer, sier Huawei i en uttalelse etter at Trumps forbud kom på plass i mai.

USA har på det sterkeste advart mot å bruke 5G-teknologi fra Kina og hevder at selskap som Huawei er pålagt å dele opplysninger med kinesiske etterretningsmyndigheter.

Kan miste apper fra Google

Forbudet gjør at teknologiselskapet ikke kan kjøpe deler og skaffe seg teknologioppdateringer fra selskaper som Google og Micron uten å søke godkjenning fra USAs regjering.

Trumps forbud har ikke offisielt trådt i kraft ettersom administrasjonen utstedte en tillatelse for å gi Huaweis leverandører og brukere mer tid til å finne alternative løsninger. Den nye fristen er satt til 19. november.

Men de annonserte restriksjonene har vært en kilde til spenninger med Kina, som anser Huawei som sentral for landets ambisjoner om å bygge 5G, den neste generasjon mobilnett.

Forhandler om handelsavtale

Etter et møte mellom Trump og Kinas president Xi Jinping i juni, uttalte den amerikanske presidentens administrasjon at de ville godkjenne lisenser for handel med Huawei. Men ingen lisenser har siden møtet blitt utstedt.

En talsperson for USAs handelsdepartement sier i en mail til NY Times at det «på nåværende tidspunkt ikke er noen endring i situasjonen» når det gjelder forbudet mot Huawei.

Avisen skriver at Trumps nye avgjørelse vil kunne gjøre det lettere for USA og Kina å komme til enighet om en handelsavtale. Forhandlere fra begge land møtes i Washington denne uken for nye samtaler, de 13. i rekken, for å finne en løsning som vil være akseptabel for begge sider.