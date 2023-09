NY Times: Kim Jong-un vil møte Putin

Nord-Koreas leder Kim Jong-un planlegger å reise til Russland senere i september for å møte president Vladimir Putin, ifølge The New York Times' kilder.

Formålet med reisen er å diskutere muligheten for å forsyne Russland med mer våpen til krigen i Ukraina, samt annet militært samarbeid, opplyser ikke navngitte kilder til avisa mandag.

Kildene beskrives som tjenestemenn fra USA og allierte land.

De to statslederne møttes i Russland i 2019. Foto: Reuters

NY Times skriver at Nord-Koreas leder vil reise fra Pyongyang, med pansret tog, til Vladivostok, på stillehavskysten til Russland, der han skal møte Putin. Det er også mulig at Jong-un reiser til Moskva, men det er ikke sikkert, skriver NY Times.

NY Times hevder at Putin og Jong-un trolig vil møtes i havnebyen Vladivostok, like ved grensen.

Vil styrke båndene med Nord-Korea

– Russland ønsker å utvikle et nærere forhold til Nord-Korea, sa Vladimir Putins talsperson forrige uke.

Kommentaren kom i lys av opplysninger fra Det hvite hus, som hevder at Putin har utvekslet brev med Nord-Koreas leder. I en brevveksling skal Putin ha uttrykket russisk ønske om å kjøpe ammunisjon og annet krigsmateriell fra Nord-Korea.

Kreml har imidlertid ikke bekreftet opplysningene.

– Moskva og Pyongyang opprettholder et godt forhold med gjensidig respekt. Vi vil utvikle dem ytterligere. Det er kontakt på varierende nivåer, sier Putin-talsperson Dmitrij Peskov.

Møttes i sommer

Våpen og ammunisjon skal også ha vært tema da Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu besøkte Nord-Korea tidligere i sommer, ifølge amerikansk etterretning.

Det var også her ideen bak Russland-besøket til Jong-un skal ha oppstått.

Sergej Sjojgu og Kim Jong-un i Pyongyang. Foto: AP

Nord-Koreas leder skal ha presentert Sjojgu med flere ideer for et utvidet militært samarbeid, og bedt Putin besøke Nord-Korea. Sjojgu skal da ha foreslått at Jong-un heller skal komme til Russland, skriver NY Times.