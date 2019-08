Ny studie: Plass til 11 millioner vindmøller i Europa

Forskerne har kommet frem til at det er plass til 11 millioner vindmøller i Europa, skriver DR.

Beregninger viser at så mange vindmøller kan produsere 1497 exajoule energi, mer enn verden forventes å bruke i 2050.

Det største potensialet er det ifølge studien i Norge, Russland og Tyrkia. De tre beskrives som land med «lite vindenergi og store vindressurser – og masse plass».

Studien, som er publisert av Science Direct, er gjort av forskere fra seks land.

De har satt sammen en lang rekke data, inkludert vinddata og oversikter over restriksjoner for å komme frem til hvor stor kapasitet det er for å sette opp vindmøller.

Vindatlas med oversikt over hvor i Europa potensialet for vindkraft er størst. Rødt er der med mest potensial, deretter gult, grønt og blått. Foto: Global Wind Atlas

100 ganger så mange

Ifølge Wind Europe er det i dag over 100.000 vindmøller i Europa. For å komme opp i 11 millioner innen 2050 må dermed tallet på vindmøller hundredobles.

Hovedforfatter bak studien er Peter Enevoldsen ved Aarhus universitet. Han sier at poenget med studien ikke er at Europa skal lever strøm til hele verden, men å vise at Europa har plass nok til langt flere vindmøller.

– Det er noe tull når folk sier at vi i Europa ikke har plass nok. Også selv om folk ikke er veldig glad for å få vindmøller i hagen, sier Enevoldsen.

Allerede i dag er vindkraft den nest største elektrisitetskilden i Europa. Bare gass er større. Det internasjonale energibyrået IEA beregner at i 2027 vil vind innta førsteplassen som energikilde.

Tyskland størst i dag

Tall fra Wind Europe viser at Tyskland er Europas klart største produsent av elektrisitet fra vindkraft med en årlig kapasitet på 59,3 gigawatt.

På verdensbasis er Tyskland langt bak både Kina (221 gigawatt) og USA (96,4 gigawatt), skriver Power Technology.

Den amerikanske delstaten Texas produserer 24,9 gigawatt, hvilket ville plassert delstaten på en 5. plass om Texas var et eget land.

Danmark bruker mest

Danmark er landet som får den største andelen av sin elektrisitet fra vindkraft.

I fjor fikk danskene 41 prosent av sin kraft fra vindmøller, mens tilsvarende tall for Norge var to prosent.

Les også: Storbritannia satte vindkraftrekord

Wind Europe har en daglig oversikt over hvor stor del av elektrisitetsforsyningen som kommer fra vindkraft hver enkelt dag.

Tallene fra mandag 19. august viser at Danmark den dagen hentet 57,9 prosent fra vind, mens Irland er nummer to på listen med 37 prosent. Tilsvarende tall er 21,3 prosent for Sverige og 4,2 prosent for Norge.