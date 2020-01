Ny studie: Hver tredje innbygger i Hongkong lider av PTSD etter halvår med demonstrasjoner

Det anerkjente britiske medisinske tidsskriftet The Lancet publiserer fredag en studie om den psykiske helsen til innbyggerne i Hongkong.

Undersøkelsen viser at elleve prosent av befolkningen hadde symptomer som tyder på depresjon, skriver AFP:

Det er en like høy andel som i områder med væpnet konflikt eller i etterkant av terrorangrep.

1,9 millioner med PTSD

Samtidig viser undersøkelsen at 32 prosent av innbyggerne har symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Undersøkelsen ble gjort i perioden september-november 2019, flere måneder etter at de store protestene startet i juni 2019.

I rene tall innebærer studien at rundt 1,9 av Hongkongs 7,4 millioner voksne innbyggere lider av PTSD.

Forskerne bak studien sier at de reelle tallene kan være enda høyere, ettersom den ikke har sett på ungdommer under 18 år. Nettopp ungdommer under 18 år har utgjort en stor andel av demonstrantene.

Demonstranter kaster Molotov-cocktails mot politiet i Hongkong i november. Deler av storbyen har til dels sett ut som en krigssone det siste halvåret. Foto: Tyrone Siu / Reuters

Kraftig økning

Tallene viser en kraftig økning i antall personer med PTSD-symptomer og depresjon.

I 2015, etter «Okkuper»-protestene året før, hadde rundt to prosent av befolkningen symptomer på depresjon, mot elleve prosent nå.

For PTSD har tallet seksdoblet seg til 32 prosent siden forrige runde med demonstrasjoner.

En av lederne bak studien, professor Gabriel Leung fra University of Hongkong, sier at Hongkong mangler ressurser til å håndtere problemene knyttet til depresjon og PTSD:

– Det er en epidemi av mentale helselidelser knyttet til sosial uro, sier Leung.

Demonstrasjoner over hele verden

Siden den siste runden med demonstrasjoner startet i Hongkong i juni 2019, er opptøyene blitt stadig mer voldelige.

Les også: Demonstranter i nisseluer og opprørspoliti i nye sammenstøt i Hongkong

Også en rekke andre storbyer i verden har opplevd store og voldelige demonstrasjoner de siste årene.

– Med stigende sosial uro rundt om i verden, inkludert i storbyer som Barcelona, Delhi, Paris og Santiago, er hvordan sosial helse påvirker folks mentale helse et viktig folkehelse-tema. sier en av lederne bak studien, Michael Ni fra University of Hongkong.