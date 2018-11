Ny studie viser kraftig nedgang i kjønnslemlestelse av jenter

Tallene som publiseres i det britiske medisinske tidsskriftet BMJ viser en kraftig nedgang i kjønnslemlestelse av jenter under 14 år over hele Afrika.

Nedgangen er kraftig i alle de regionene der kjønnslemlestelse tidligere har vært utbredd:

I Øst-Afrika har det vært en nedgang fra 71,4 prosent i 1995 til 8 prosent i 2016.

I Nord-Afrika har det vært en nedgang fra 57,7 prosent i 1990 til 14,1 prosent i 2015.

I Vest-Afrika har det vært en nedgang fra 73,6 prosent i 1996 til 25,4 prosent i 2017.

Tallene basert på data fra flere titalls undersøkelser som FN og andre organisasjoner har gjort med over 200.000 jenter i 31 land.

– I utgangspunktet er dette gode nyheter og viser at det går riktig vei. Det er viktig å se at systematisk arbeid med å informere om konsekvensene av kvinnelig omskjæring har en positiv effekt, sier Kari Helene Partapuoli, som er generalsekretær i Plan Norge, til NRK.

Fakta om omskjæring av jenter Ekspandér faktaboks Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver fire metoder for kjønnslemlestelse av kvinner.

1. Fjerning av klitoris, helt eller delvis. Denne metoden er mest utbredt og har flere lokale variasjoner.

2. Eksisjon, hvor klitoris og de indre kjønnsleppene helt eller delvis fjernes.

3. Mest omfattende er fjerning av ytre og indre kjønnslepper, ofte også klitoris, og gjensying av skjedeåpningen (infibulasjon) slik at bare urin og menstruasjonsblod kan passere. Gjensyingen må gjøres om igjen når kvinnen gifter seg, og når hun skal føde. Om lag 20 prosent av kvinner som omskjæres, blir utsatt for dette, de fleste i Somalia, nord i Sudan og i Djibouti, men også andre steder.

4. Andre inngrep forekommer: Gjennomhulling, kutting, riving, brenning av klitoris, skraping av området rundt skjedeåpningen, skjæring i vagina og sviende urter for å øke blødning eller minske skjedeåpningen.

(Kilde: Verdens helseorganisasjon WHO, NTB)

Viser til forbud og kampanjer

Selv om ikke studien inneholder noen detaljert analyse av årsakene som har ført til nedgangen, peker den på innføring av forbud og kampanjer mot praksisen.

Over 20 afrikanske land har forbudt omskjæring av kvinner.

Plan International arbeider mot kjønnslemlestelse i en rekke land og Partapuoli tror at nettopp langsiktig arbeid har bidratt til å få ned tallene.

– En av styrkene til Plan er at vi er lenge i de områdene vi jobber. Det gjør at vi har et samfunnsperspektiv der vi kan jobbe med lokale samfunn, jobbe med religiøse ledere, jobbe med familier og også jobbe med lovgivning, sier generalsekretær Partapuoli.

Kan være underrapportert

Naana Otoo-Oyortey, leder av hjelpeorganisasjonen Forward, sier til AFP at tallene vil være viktige for forståelsen rundt kjønnslemlestelse, men at kan det være feil i tallene.

Særlig peker hun på at nyinnførte lover i mange land kan ha ført til familier lar være å rapportere om kjønnslemlestelse, selv om de fortsatt omskjærer jentene sine.

Også Partapuoli ser at det er mange mulige feilkilder og at man bør være varsom med å innkassere en seier, men sier dette er først og fremst er gode nyheter.

– Det at en lov er innført kan muligens føre til underrapportering i en kortere periode, men kan også på lang sikt føre til rapportering av de tilfellene som faktisk forekommer. Man må ha et langsiktig perspektiv I dette arbeidet, sier hun.

18 måneder gamle Salsa ble i Indonesia i fjor et symbol på omskjæring etter at hun kledd opp som en prinsesse av sine slektninger før hun ble offentlig omskåret. Foto: BAY ISMOYO / AFP

Omfatter ikke hele verden

Undersøkelsen omfatter først og fremst Afrika, bare to andre land er tatt med.

I de to landene, Jemen og Irak, har det vært en økning fra 16,9 prosent i 1997 til 21,7 prosent i 2015.

Heller ikke har undersøkelsen tatt for seg Indonesia, der Unicef anslår at over én million jenter under 14 år blir kjønnslemlestet.

Studien pekte også på at i afrikanske land som Mali, Mauritania, Gambia, Guinea, Djibouti, Sudan og Somalia er praksisen fortsatt utbredt.

Det stemmer overens med tall som FNs barnefond Unicef offentliggjorde i oktober og som viste store forskjeller mellom land når det gjelder kjønnslemlestelse.