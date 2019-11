Ny skoleskyting i USA

Politiet i Los Angeles County meldte på Twitter klokken 18:40 at skytteren var anholdt.

Skytteren skal være under behandling ved et lokalt sykehus. Han skal ha påført seg selv skader.

Southern California hospital melder at én kvinne har mistet livet i skytingen, og at to andre pasienter er i kritisk tilstand. En fjerde pasient er lettere skadd.

Skytingen skjedde rett før klokken 17 norsk tid. Video fra området viste grupper av ungdommer som gikk vekk fra skolebygningene. De ble holdt under oppsyn av bevæpnet politi.

Det ble først meldt at minst seks personer hadde blitt skutt. Det lokale brannvesenet melder klokken 18 at tre personer er brakt til sykehus.

– Det er mulig at vi har fått inn doble meldinger, forklarte brannvesenet.

BRAKT UT: Helikopterbilde av elver som forlater en av bygningene i skolen som ble rammet av skytingen. Foto: NBCLA / Reuters

Saugus High School

Det var Saugus High School i byen Santa Clarita omtrent 65 kilometer utenfor sentrum av Los Angeles som ble rammet.

– Så lenge jeg har dekket denne typen historier, så har jeg aldri sett et så stort oppbud av politi, sa en journalist som dekket hendelsen for AP. Han var i et helikopter rett ved åstedet.

– Dette er en aktiv-skytter-situasjon, skrev det lokale politiet kort tid etter at de fikk inn de første meldingene.

Politiet omringet huset til personen de mente var skytteren. Det skal være en femten år gammel ungdom. Han ble beskrevet som asiatisk-amerikansk og skulle være kledd i sort.

FRYKT: Detaljer om hva som har skjedd inne på skolen er ennå ikke blitt offentliggjort. Foto: AP

Samlet elevene

Video fra nyhetshelikoptrene viste at elevene ved skolen ble samlet i og rundt et stort auditorium.

– Det tyder på at politiet nå ikke tror de er farlig å oppholde seg på skolen, sa AP-journalisten.

Video fra bakken viser ved 18:30-tiden at elever blir sendt vekk fra skoleområdet i busser.