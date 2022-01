NRK møter en alvorstynget Stella Morris i London. Hun kjemper for livet til sin kommende ektemann. Men det står også mye mer på spill, mener hun: Det britiske rettssystemets omdømme og hele det vestlige demokratiet.

– Det blir feil å tro at dette er en rettssak. Det er en politisk sak som hvitvaskes gjennom rettssystemet, sier juristen.

Hun prøver desperat å få omgjort britisk lagmannsretts avgjørelse om å utlevere Assange til USA.

Fakta om prosessen rundt Julian Assange Ekspandér faktaboks I 2010 publiserte Wikileaks store mengder hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan, delvis i samarbeid med aviser som britiske The Guardian og amerikanske New York Times.

I november 2010 ble Wikileaks-grunnlegger Julian Assange (51) ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Han ble pågrepet i Storbritannia i desember samme år, men løslatt mot kausjon.

I juni 2012 stadfestet britisk høyesterett at han kunne utleveres til Sverige. Assange fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA og søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i London.

11. april 2019 trakk Ecuador tilbake beskyttelsen av Assange, og britisk politi gikk inn i ambassaden og pågrep ham. Samme dag offentliggjorde USA en tiltale om medvirkning til datainnbrudd.

1. mai 2019 ble Assange dømt i en britisk domstol til 50 ukers fengsel for å ha brutt kausjonsbetingelsene i 2012.

23. mai 2019 offentliggjorde USAs justisdepartement en omfattende tiltale på 18 punkter der Assange blant annet anklages for brudd på den amerikanske spionasjeloven.

19. november 2019 opplyser svensk påtalemyndighet at den henlegger voldtektssaken mot Assange, som hele tiden har avvist anklagene.

4. januar 2021 avvistet en lavere rettsinstans i Storbritannia å utlevere Julian Assange til USA. Retten fryktet at amerikanske soningsforhold kan føre til at Assange begår selvmord. USA anket saken.

10. desember 2021 vant USA frem i en høyere rettsinstans, som godkjente utlevering. De britiske dommerne hadde fått forsikringer fra USA om at de skal ta hensyn til selvmordsrisikoen.

24. desember 2021 anket Assange saken videre til britisk Høyesterett.

24. januar 2022: Det avgjøres om det er grunnlag for behandling i høyeste rettsinstans. Hvis svaret blir nei, går utleveringsbegjæringen videre til den britiske innenriksministeren, som skal godkjenne eller avvise en utlevering. Den avgjørelsen har hun to måneder på. Hvis innenriksministeren godkjenner utlevering, kan også den avgjørelsen ankes i rettssystemet. Det er også aktuelt å anke til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Bryllup i fengsel

I 2015 ble hun kjæreste med mannen som fem år tidligere hadde publisert hemmeligstemplede amerikanske militære dokumenter fra krigene i Irak og Afghanistan. Nå er han tiltalt for spionasje.

Stella Morris kjemper for forloveden Julian Assange i London. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Da de ble sammen, hadde Assange fått asyl i den ecuadorianske ambassaden i London. Han var ingen fri mann, og dessuten anklaget for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner i Sverige.

To år senere forlovet de seg. To år etter det igjen ble alle anklager i Sverige henlagt. Samtidig hentet britisk politi ham ut av ambassaden og satte ham i fengsel. Han var dømt for brudd på kausjonsreglene i 2012 og USA ville ha ham utlevert.

Barna besøker i fengsel

Nå har de to gutter på to og fire år sammen, og håper å gifte seg i mars. De satser på bryllup i høyrisikofengselet Belmarsh i London. «Britenes Guantánamo», som Morris kaller det.

Der besøker hun ham to–tre ganger i uka. Av og til er barna med.

– Han tar dem på fanget og leser bøker for dem. Det er veldig hyggelig.

– Hvordan forklarer du barna at faren sitter i fengsel?

Julian Assanges kjæreste forteller NRK om vanskelige samtaler når de to små barna er med på besøk til faren i høyrisikofengselet Belmarsh. Foto: George Parkes / NRK

– Jeg sier at faren deres er en helt, men at de onde forhindrer ham i å komme hjem.

– Hvem er de onde?

– De onde er de interessene som utførte de kriminelle handlingene Julian avdekket. De som nå bruker loven for å bringe ham til taushet.

Sammenligner med Solsjenitsyn

Stella Morris mener Assange er «vår tids Solsjenitsyn». Russeren gjorde verden oppmerksom på Stalins slave- og konsentrasjonsleirer og ble selv dømt til opphold der.

Dokumentene Julian Assange publiserte gjennom nettstedet Wikileaks avslørte krigsforbrytelser som tortur og drap på sivile.

I snart tre år har han sittet inne. Det er lenger enn medfanger som er dømt for alvorlige voldsforbrytelser, påpeker juristkjæresten hans.

– Julian lider. Både kropp og sjel er utsatt for et enormt press. Det er tortur og han er i ferd med å dø akkurat nå.

– En politisk skandale

Stemmen brister. Hun må hente seg inn. Første dag av ankesaken i oktober fikk Assange et lite slag. Morris frykter et nytt. Hun mener saken mot Assange er politikk og ikke juss. Og bruker sterke ord om den britiske rettsprosessen:

– Det faktum at en britisk domstol har gitt grønt lys for utlevering, er en skandale.

Demonstranter kjemper for å få Assange løslatt. De mener det britiske rettssystemet har spilt fallitt i denne saken. Foto: Frank Augstein / AP

Det var to erfarne dommere som i britisk lagmannsrett la til grunn USAs forsikringer om at helsen til Assange vil bli tatt hensyn til i en eventuell soning. Dommerne mener det dermed ikke er juridisk grunnlag til å nekte utlevering.

I dag skal den samme retten bestemme om Høyesterett skal behandle anken av utleveringskjennelsen.

Hvis svaret blir nei, går saken til innenriksministeren, som skal godkjenne eller avvise en utlevering. Den avgjørelsen har hun to måneder på.

Hvis innenriksministeren godkjenner utlevering, kan også denne avgjørelsen ankes. Det er også aktuelt å anke til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Mener vestlige demokratier er svekket

Da Julian Assange publiserte de mange dokumentene i 2010 må han ha visst hvilken risiko han tok. Vi spør forloveden hans om han ikke skjønte at det ville få konsekvenser.

– Dokumentene var hemmelige fordi amerikanske myndigheter ville skjule det som hadde skjedd. Det er slikt undersøkende journalistikk skal avdekke, svarer hun.

Julian Assange hilser gjennom vinduet i en fengselsbil i 2019. Foto: DANIEL LEAL / AFP

Det er ikke bare Julian Assange som taper i dette politiske spillet, mener Morris. Hun sier at saken mot Assange viser hvordan også pressefriheten, menneskerettighetene og vestlige demokratier er svekket. Hun frykter de kreftene som hindrer at sannheten kommer frem.

– Rettsforfølgelsen er tegn på svakhet fra både USA og Storbritannia, sier Stella Morris.

Hun tror aldri kjæresten kommer til USA.

– Enten blir Julian løslatt – eller så dør han, avslutter hun.