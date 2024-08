Guvernøren i regionen Belgorod har erklært unntakstilstand onsdag morgen, melder nyhetsbyråene Reuters og AFP.

Det skjer etter at flyalarmen har gått mange ganger i løpet av natten.

– Situasjonen i Belgorod-regionen er fortsatt svært krevende og spent, sier guvernør Vjatsjeslav Gladkov i en video delt på Telegram.

Han sier daglig artilleriild fra Ukraina har ødelagt hus og drept og såret sivile.

– Derfor har vi besluttet, fra og med i dag, å erklære en regional unntakstilstand i hele Belgorod.

Erklæringen om unntakstilstand ble etterfulgt av en appell til regjeringen om å erklære føderal unntakstilstand, sier Gladkov.

Ukrainske stridsvogner ruller over grensen fra Ukraina til Russland. Bildet er tatt ved grensebyen Sumy 13. august. Foto: ROMAN PILIPEY / AFP

Russlands luftforsvar har ødelagt 117 droner og fire taktiske rakettvåpen som Ukraina avfyrte mot landet natt til onsdag, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva.

Rakettene og 37 av dronene ble uskadeliggjort over Kursk fylke, opplyser departementet på meldingstjenesten Telegram. I tillegg ble 37 droner ødelagt over nabofylket Voronezj, hevder russerne.

Myndighetene i Kyiv hevder at deres styrker har tatt kontroll over 74 tettsteder.

– Vi føler en optimisme

Den overraskende offensiven som startet for åtte dager siden har forbløffet omverdenen.

Mange ukrainere også utenfor landet er stolte av soldatene og preget av en ny optimisme.

– Ja, etter at krigen stagnerte noen måneder, føler vi nå en optimisme.

Yuliya Haugland er ukrainer om medlem i Den ukrainske foreningen i Norge. Foto: Hanna Johre / NRK

Det sier Yuliya Haugland som er ukrainer bosatt i Norge og medlem i Den ukrainske foreningen i Norge.

– Vi synes også at offensiven har en symbolsk betydning. Den har avslørt svakheten til russisk etterretning. Putin fremstår som en som ikke klarer å beskytte sin egen befolkning.

Haugland sier til NRK at hun mener det er rettferdig at krigen flyttes til Russland fordi det var russerne som startet krigen.

Biden: – Dilemma for Putin

Det overraskende angrepet inne i Russland har forbløffet omverdenen.

President Joe Biden har kommentert Ukrainas offensiv inne i Russland for første gang. Foto: Elizabeth Frantz / Reuters

USAs president Joe Biden har kommentert det som skjer for første gang. Biden sier at han blir jevnlig oppdatert om situasjonen fra ledelsen i Kyiv.

– Det som skjer skaper et ekte dilemma for Putin, sa Biden.

Den amerikanske presidenten understreker at USA ikke spiller noen rolle i å organisere eller planlegge det ukrainske angrepet inne i Russland, skriver Reuters.

Putin: Forsøker å styrke forhandlingskortet

Russlands president Vladimir Putin sier at Ukrainas mål er todelt. Han mener det skjer for å styrke Ukrainas posisjon før eventuelle forhandlinger om våpenhvile.

President Vladimir Putin har hatt flere krisemøter med militære ledere etter det overraskende angrepet fra ukrainske styrker for åtte dager siden. Foto: Gavriil Grigorov / Reuters

Putin mener også at målet sett fra Ukraina er å forsøke å svekke den russiske offensiven inne i Ukraina.

De siste dagene har Russland blitt tvunget til å trekke deler av sine styrker vekk fra fronten rundt den ukrainske storbyen Kharkiv, for å komme regionene Kursk og Belgorod til unnsetning.

Mange flykter

Så mange som 180.000 kan være i ferd med å bli drevet på flukt fra den ukrainske offensiv i den russiske Kursk-regionen. Det skaper hodebry i Kreml, skriver NTB.

Ukraina angriper med droner mot flere russiske regioner, særlig Kursk, mens bakkestyrker forsøker å bryte seg gjennom forsvarslinjer og ta kontroll over mer russisk territorium.

– Vi la igjen ting som vi har samlet opp på mer enn 50 år, men jeg vil ikke dra tilbake, sa en eldre, gråtende kvinne i byen Kursk til den uavhengige russiske avisa Novaja Gazeta.

Kø med russere på vei inn i en buss. Bildet er fra Belovsky i regionen Kursk 12. august. Foto: AP

I Kursk har 121.000 mennesker allerede flyktet eller blitt evakuert, og 59.000 er i ferd med å bli evakuert, ifølge lokale myndigheter.

I Belgorod, som grenser til Kursk, er 11.000 sivile evakuert, ifølge guvernøren der.

FNs menneskerettskontor uttrykker bekymring for de russiske sivile i områdene der det pågår kamper. I en uttalelse fra kontoret heter det at øverste prioritet i strid alltid må være å beskytte sivile.

Det franske nyhetsbyrået AFP har analysert data fra den amerikanske tankesmia The Institute for the Study of War (ISW) og konkludert med at ukrainerne har tatt kontroll over rundt 800 kvadratkilometer.

Tatt på senga

Den ukrainske offensiven kom overraskende på russerne, som i all hast har sendt inn reservestyrker, stridsvogner, flystøtte, artilleri og droner for å forsøke å stanse inntoget.

Russiske krigsbloggere melder om harde kamper langs fronten i Kursk, og om at ukrainske styrker forsøker å ta kontroll over flere områder, men at Russland har slått tilbake noen av angrepene.

En talsperson i det ukrainske utenriksdepartementet sa tirsdag at Ukraina ikke ønsker å okkupere territorium i Kursk.

– Ukraina er ikke interessert i å ta over territoriet i Kursk-regionen. Disse ukrainske handlingene er fullstendig legitime, sa talsperson Heorhij Tykhy.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at offensiven handler om ukrainsk sikkerhet, og at Russland har rettet mange luftangrep mot Ukraina fra Kursk-regionen.

– Russland må tvinges til å slutte fred om Putin så gjerne vil slåss, sier Zelenskyj.

Kamphandlingene er de mest alvorlige på russisk jord siden andre verdenskrig, men Kreml ønsker ifølge uavhengige russiske medier å tone ned følgene av den overraskende offensiven.

Tidligere angrep på russisk jord har blitt slått tilbake på få dager, mens den siste offensiven har vært langt mer vellykket og omfattende.