Ny Redd Barna-rapport: 99 prosent av barn i Syria bor i konflikt-områder

Ifølge en ny rapport fra Redd Barna var 2018 det året med flest registrerte overgrep mot barn i konfliktområder, siden FN begynte sin registrering i 2005. Rapporten inneholder flere nedslående tall:

Minst 12.125 barn ble enten drept eller skadet i krig i 2018

Dette er en økning på 13 prosent sammenlignet med 2017

415 millioner barn bor i et konfliktområde i verden

Av disse lever 149 millioner barn i høyintensive konfliktsoner (områder med mer enn 1000 kamprelaterte dødsfall årlig)

Gunvor Knag Fylkesnes, Redd Barnas leder for politikk og samfunn, mener viljen til å utnytte barn i krig har blitt sterkere de siste årene.

Dette fordi krigssituasjonene blir stadig mer intense, samtidig som konfliktene ofte involverer flere parter enn tidligere, ifølge Fylkesnes.

– Vi ser at krigssituasjonene blir stadig mer intense, samtidig som konfliktene ofte involverer flere parter enn tidligere. Syria er et eksempel på en slik konflikt, hvor hundrevis av ulike grupperinger kjemper mot hverandre på bakken. I slike konflikter senkes terskelen for å utnytte barn og de blir oftere bortført eller rekruttert til væpnede grupper.

De 10 landene det er verst å være barn i Ekspandér faktaboks Redd Barna har utarbeidet en liste over land det er verst å være barn i. Lista er basert på på forskning fra Institutt for fredsforskning (PRIO) og FNs statistikk over overgrep mot barn i 2018. Lista er i alfabetisk rekkefølge. De FN-registrerte overgrepene er delt inn i seks kategorier, og omfatter drap, lemlestelse, bortføring, seksuell vold/voldtekt, rekruttering til væpnede grupper, angrep på skoler og sykehus, og tilfeller der militante grupperinger bevisst har hindret nødhjelp i å nå frem til barn. Afghanistan

Den sentralafrikanske republikk

DDR Kongo

Irak

Mali

Nigeria

Somalia

Sør-Sudan

Syria

Jemen Kilde: «Stop the War on Children. 2020: Gender Matters», Save the Children

Frykter opptrapping i Syria

Ifølge den nye Redd Barna-rapporten er Syria det landet i verden der det er desidert farligst å være barn. Her bodde 99 prosent av alle barn i konflikfylte områder i 2018, ifølge statistikk organisasjonen har hentet inn.

Tallene i rapporten er fra 2018, siden dette er de ferskeste statistikken FN har frem til det kommer nye senere i år.

Tidligere denne uken kom meldinger om at tyrkiske soldater er på vei inn i Idlib-provinsen, i det nordøstlige hjørnet av Syria. De siste kampene i den opprørskontrollerte provinsen har sendt opp til 700.000 mennesker på flukt.

Tyrkia ønsker i utgangspunktet å forhindre at flere tusen flyktninger krysser Syrias grense i nord, men har allerede blitt involvert i dødelige kamper med regimevennlige styrker. Flere barn skal ha blitt drept, ifølge Den syriske observatørgruppen for menneskerettigheter.

Denne uken kom det meldinger om at syrisk helikopter er skutt ned i Idlib-provinsen.

Tyrkia og Syria beskylder hverandre for gjensidige angrep, og Tyrkias president Recep Erdogan truer nå med å angripe syriske regjeringsstyrker.

Denne uken ble et syrisk helikopter skudd ned i Idlib-provinsen i Syria. Ifølge Den syriske observatørgruppen for menneskerettigheter OHR ble helikopteret truffet av en rakett fra tyrkiske soldater. Du trenger javascript for å se video. Denne uken ble et syrisk helikopter skudd ned i Idlib-provinsen i Syria. Ifølge Den syriske observatørgruppen for menneskerettigheter OHR ble helikopteret truffet av en rakett fra tyrkiske soldater.

– Kan ikke spille fotball

Oppblussingen av konflikten er dårlig nytt for den hardt prøvede sivilbefolkningen i Syria, som har vært rammet av krig og uroligheter siden 2011.

Ett av barna som er rammet er åtte år gamle Maher. Landsbyen han bodde i ble bombet for tre år siden.

Splintene forårsaket varige indre skader i Mahers mage og fordøyelsessystem, i tillegg til at han i dag har en fot som er tre centimeter kortere enn den andre.

Åtteåringen Maher har fått varige men som følge av borgerkrigen i Syria. Foto: Hurras Network / Redd Barna

Mahers familie bor nå i en flyktningleir i Harm-distriktet i Idlib-provinsen. Mahers far, Karim, sier livet har vært tøft etter at de flyktet fra Ma’rat Nu’man, vest i Syria.

– I etterkant av bombingen og flukten har vi slitt med den ene tingen etter den andre, mens vi har blitt flyttet fra flyktningleir til flyktningleir.

– Maher liker å gå på skolen og å spille fotball, men han kan ikke gjøre dette på grunn av skaden, sier faren.

Vil straffe flere

Redd Barna har gjennom støtteorganisasjoner bidratt til at åtteåringen nå skal få dekket kostnadene til en operasjon.

Denne helgen arrangeres en årlig sikkerhetskonferanse i München, der statsledere og ledende eksperter fra en rekke land siden 1963 har diskutert sikkerhetspolitiske spørsmål.

Gunvor Knag Fylkesnes, Redd Barnas leder for politikk og samfunn. Foto: Martin Mortensen / NRK

Fra Norge deltar utenriksminister Ine Eriksen Søreide, statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Vi vil be den norske delegasjonen i München om å bidra til å styrke det internasjonale arbeidet med å overholde regler i krig og ta sterkt til orde for våpennedrustning framfor våpenkappløp, sier Knag Fylkesnes.

Redd Barna tar også til orde for at flere som begår krigsforbrytelser mot barn, skal straffes.

– Svært mange overgrep mot barn blir begått i land som eksempelvis Nigeria, Somalia, Afghanistan og Jemen, hvor krigsforbrytere går fri. Samtidig har straffesakene fra for eksempel tidligere Jugoslavia vist at det er mulig å rettsforfølge krigsforbrytere, men det krever en større internasjonal innsats for å sikre at slike rettsprosesser kommer i gang.