Ny rapport: Russere påvirket USA-valget via Pokemon Go

Helt siden Donald Trump ble innsatt som president har det vært påstander om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Men hvordan foregikk egentlig innblandingen?

To nye rapporter slår fast at russerne infiltrerte nettet og påvirket via enda flere medier enn man hittil har avslørt.

Pokemon Go og splittende brukernavn

At sosiale medier som Facebook og Twitter skal ha blitt brukt overrasker nok de færreste.

Men i rapporten lister man også opp Instagram, Youtube, Paypal, Google+, Pinterest og flere nettbaserte dataspill.

Via sosiale medier forsøkte man, ifølge rapporten, å påvirke brukere av mobilspillet Pokemon Go, og overtale spillerne til å bruke splittende brukernavn.

MOBILSPILL: Den russiske påvirkningen i det amerikanske presidentvalget gjaldt til og med mobilspillet Pokemon Go. Spillere ble forsøkt overtalt til å bruke splittende brukernavn. Foto: Pokemon Go

– Ville splitte ut fra rase, religion og ideologi

Rapportene er signert New Knowledge (analytikere innen sosiale medier) og forskere ved universitetet i Oxford.

Begge rapportene blir nå publisert av Senatets etterretningskomite. Og både demokrater og republikanere i komiteen sier de er rystet over innholdet.

– Disse nylig utgitte dataene demonstrerer hvor aggressivt Russland forsøkte å splitte amerikanere, ut fra rase, religion og ideologi, sier Richard Burr, den republikanske lederen i komiteen.

Senator Mark Warner, komiteens toppdemokrat, er ikke mindre forferdet.

– Disse rapportene viser i hvor stor grad russerne utnyttet smutthullene i vårt samfunn for å splitte amerikanerne, i et forsøk på å undergrave og manipulere vårt demokrati, sier Warner.

Og han legger til:

– Disse angrepene var mye mer omfattende, kalkulerende og utbredt enn det som hittil er avslørt.

«Trollfabrikk»

Selskapet som blir anklaget for å stå bak denne påvirkningskampanjen er russiske Internett Research Agency (IRA), basert i St. Petersburg.

Selskapet ble navngitt første gang i en tiltale fra spesialetterforsker Robert Mueller, skriver NTB.

Ifølge BBC beskriver amerikansk etterretning selskapet som en «trollfabrikk» med forbindelser til russiske myndigheter.

Og i rapportene advares det mot russisk innblanding også i fremtiden.

«Ettersom minst noen av den russiske regjeringens mål er blitt oppnådd, med liten diplomatisk eller annen motstand, er det sannsynlig at USA fortsatt vil stå overfor russiske

påvirkningsforsøk i framtiden».

Ville hjelpe Donald Trump

Oxford-rapporten slår fast at påvirkerne ønsket å nå konservative velgere, og hjelpe Donald Trump til makten.

«Det som er tydelig er at alle budskapene som ble sendt, tydelig skulle fremme Det republikanske partiet, og spesielt Donald Trump», skrives det i rapporten.

Man skal ifølge rapporten også ha forsøkt å undergrave innflytelsen til venstreorienterte velgere ved å spre feilinformasjon om valgprosessen.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger nektet for å ha forsøkt å påvirke det

amerikanske presidentvalget. President Donald Trump nekter også for at han er innblandet i saken.