Ny rapport: Kraftig økning i CO₂-utslipp i 2022

Verden ligger an til å slippe ut 37,5 milliarder tonn CO₂ i år. Det viser beregninger som Global Carbon Project offentliggjør fredag.

Økningen fra i fjor til år er på 1,0 prosent. Det er nesten dobbelt så mye som snittet det siste tiåret, på 0,6 prosent per år.

Glen Peters er forskningsleder ved Cicero Senter for klimaforskning og en del av lederteamet i Global Carbon Project (GCP).

Han sier at mange land, byer, selskaper og individer har kommet med løfter om å redusere utslippene sine.

– Til tross for alle løftene, er de globale CO2-utslippene fra fossile kilder mer enn 5 prosent høyere enn i 2015 da Parisavtalen ble vedtatt, sier Peters.

Grafen viser hvordan utslippene har vokst til tross for kortvarige nedganger under Sovjetunionens fall, finanskrisen og pandemien. Foto: Global Carbon Project/Cicero

– Jeg tok feil

Da NRK intervjuet Glen Peters for to år siden, sa han at «2019 kan vise seg å bli det året i historien med størst utslipp».

Det var etter et knapt år med pandemi, noe som hadde ført til en kraftig nedgang i utslippene.

– Jeg tok feil, sier Peters i dag om sin spådom fra to år siden.

Mens utslippene gikk ned med 5,2 prosent i 2020, spratt de opp 5,6 prosent i fjor og har fortsatt å øke i år.

– Vi burde nok ha lært av det som skjedde under finanskrisen, da utslippene raskt tok seg opp igjen, sier Peters.

På spørsmål om han vil prøve å spå igjen om når verden når utslippstoppen, svarer klimaforskeren «jeg begynner å miste troen».

– Det er mulig vi kan klare å holde utslippene flatt det neste tiåret, sier Peters.

Kull fortsatt verst

Tallene viser at det er kull som står for de største utslippene. Drøyt 40 prosent av de samlede fossile CO₂-utslippene kommer fra kull.

På klimatoppmøtet i Glasgow i fjor ble det vedtatt at verden skal gå inn for å «fase ned» bruken av kull.

For 2022 ligger det likevel an til en økning i utslippene fra kull på 1,0 prosent. Det vil i så fall gjøre 2022 til det året med mest utslipp fra kull i historien.

Resultatet er at gruveselskaper har hatt enorm fortjeneste på kull i år. Ifølge Bloomberg tjente gruvegiganten Glencore Plc over 90 milliarder kroner i første halvår i år.

Historisk er USA landet som står for de største utslippene. Foto: Global Carbon Project/Cicero

India og USA

Rapporten viser at det har vært spesielt store økninger i India, USA og internasjonal luftfart.

For India ventes det en økning på hele 6 prosent i år. Det er drevet av kraftig vekst i utslipp fra kull og gass.

– Indias CO2-utslipp fra fossile kilder har vokst mer enn 3 prosent i gjennomsnitt de siste ti årene, og har nå gått forbi utslippene fra EU totalt. Men India er et stort land og utslippene per innbygger er jo fortsatt bare en tredjedel av de i EU, sier seniorforsker ved Cicero Robbie Andrew.

USA er det landet som har stått bak mest CO2-utslipp som har bidratt til klimaendringene.

For 2022 er det ventet at landets utslipp går opp med 1,5 prosent, mer enn gjennomsnittet i verden.

Et kullkraftverk i Lanzhou i Kina i full drift. Foto: AP

Nedgang i EU og Kina

i Kina og EU ser det ut til at det har vært en nedgang i utslippene. For Kina ligger det an til det at det går ned med 0,9 prosent.

En del av grunnen er at det ikke går så godt i Kina. Landet sliter med Covid-nedstengninger, kollapsen i bygningssektoren og økonomisk motvind har

begrenset veksten i energiforbruket i år.

– Samtidig har det vært fortsatt vekst i fornybar energi. Vind- og solenergi utgjør nå mer enn 10 prosent av den totale elektrisitetsproduksjonen for første gang, sier seniorforsker ved Cicero Jan Ivar Korsbakken.

Energikrisen etter Russlands invasjon av Ukraina har rammet EU mer enn andre regioner.

Russland har stoppet gasstilførselen, noe som har ført til en 10 prosents reduksjon i

utslipp fra gass.

Likevel er den totale nedgangen i CO2-utslipp fra fossile kilder på kun 0,8 prosent. Det skyldes en kraftig økning i utslippene fra kull.

Årlige CO2-utslipp per innbygger i utvalgte land. Foto: Global Carbon Project/Cicero

Ni år igjen

Fossile kilder står for det aller meste av utslippene, men noe kommer også fra andre kilder. Endring i arealbruk er det viktigste.

Totalt venter GCP at verden slipper ut 40,2 milliarder tonn CO₂ i år.

Forskere har regnet ut at dersom verden skal begrense oppvarmingen til 1,5 grad, må verden ikke slippe ut mer enn 360 milliarder tonn CO₂ totalt, Deretter må det være full stopp.

Med 40 milliarder tonn utslipp i år, har verden bare ni år igjen i samme takt om vi skal nå 1,5-gradersmålet.

Deretter vil temperaturen fortsette å stige videre helt til de totale CO2-utslippene kuttes til null.