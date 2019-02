Ny rapport: Finske SS-soldater trolig delaktige i folkemord

«Folk med dårligere skyteferdigheter enn våre kan brukes til å henrette jøder».

Dette skrev den finske SS-frivillige Olavi Karpalo i et brev til sin overordnede offiser Ensio Pihkala 24. juli 1941.

Karpalo ønsket at han og hans avdeling av finske soldater skulle bli flyttet nærmere frontlinjen, under felttoget mot Sovjetunionen.

Dette er bare et av flere eksempler på at finske soldater trolig ikke bare var tilskuere til massemord på Østfronten under 2. verdenskrig, og som trekkes fram i en nesten 250 sider lang rapport som nå er lagt fram for den finske regjeringen.

Rapporten er skrevet av professor Lars Westerlund, og ble laget etter at Efraim Zuroff ved Simon Wiesenthal-senteret i Jerusalem i januar 2018 tok kontakt med den finske presidenten Sauli Niinistö.

Zuroff ba da finske myndigheter om å undersøke hva de finske SS-soldatene gjorde på Østfronten under 2. verdenskrig.

Utdrag fra brevet der den finske SS-soldaten Olavi Karpalo skrev at «folk med dårligere skyteferdigheter enn våres kan brukes til å skyte jøder»

Slåss sammen med norske SS-soldater

De finske soldatene deltok sammen med blant annet rundt 800 norske frivillige i Waffen SS-divisjonen «Wiking», og i mange avdelinger sloss nordmenn og finner side om side.

Blant annet tjenestegjorde 44 finner og 30 nordmenn i SS Panzerjäger Abteilung, som var en del av denne divisjonen.

Seniorforsker Terje Emberland ved Holocaustsenteret mener det som kommer fram i den nye finske rapporten styrker teorien om at nordmenn også var delaktig i folkemord under 2. verdenskrig Foto: Petter Melsom / NRK

– Det som kommer fram i denne finske rapporten er svært interessant, også sett med norske øyne, sier seniorforsker Terje Emberland ved det norske Holocaust-senteret til NRK, og legger til:

– De finske forskerne har hatt tilgang til et unikt kildemateriale gjennom de dagbøkene som finnes fra tidligere SS-soldater.

Mens de fleste dagbøkene fra norske frivillige ble ødelagt eller er forsvunnet, så finnes det i dag 76 dagbøker og rapporter fra de finske SS-soldatene og -offiserene.

Noen av dem er på mer enn 500 sider, som forteller mye om hva som skjedde under de brutale kampene på Østfronten, etter at Nazi-Tyskland gikk til angrep på Sovjetunionen 22. juni 1941.

«Vi tok fanger. Da vi måtte forlate landsbyen om kvelden, ble det nødvendig å skyte ivanene fordi vi ikke kunne ta dem med oss», skrev den finske SS-frivillige Taisto Kuuri i sin dagbok 18. januar 1942.

Den finske SS-soldaten Rolf Labbart med en håndgranat i hånden. Foto: Jukka Tyrkkö

– Styrker norsk forskning

Det som kommer fram i den finske rapporten er i seg selv ikke sensasjonelt.

Det er veldokumentert hvor brutal krigen på Østfronten var, og at det ikke ble vist mye nåde fra noen av partene.

– Det styrker teorien om at det var helt umulig for frivillige både fra Finland og Norge i ettertid å si at de bare var tilskuere til det som bare kan betegnes som et folkemord, sier Emberland.

Finland hadde i juni 1941 gått med i det tyske angrepet på Sovjetunionen, først og fremst for å ta tilbake de områdene som landene hadde tapt under Vinterkrigen i 1939/40.

Finnene beordret hjem i 1943

Det var rundt 1400 finner som lot seg verve til de tyske Waffen SS-styrkene under 2. verdenskrig. Sommeren 1943 bestemte den finske regjeringen at de skulle kalles hjem.

Årsaken var at det var mer behov for dem langs fronten mot de sovjetiske styrkene i Karelen.

Mens norske SS-soldater og fronkjempere ble stilt for retten og dømt etter krigen, så ble ikke deres finske soldatkamerater gjenstand for granskning.

– Vi skjøt den yngste til slutt

Men de finske soldatene var med da Divisjon Wiking sommeren 1941 deltok under felttoget i Ukraina, da hundretusener av jøder, sivile og sovjetiske soldater brutalt ble henrettet uten lov og dom.

Seinere fortsatte de østover og endte opp i kampene om oljefeltene i Nord-Kaukasus høsten 1942.

Et annet eksempel fra de dagbøkene som de finske forskerne nå har hatt tilgang til, er noe som skjedde i landsbyen Tolskum i nyttårsaften 1942.

«Den yngste var 17 år, den neste 20» skriver den finske SS-soldaten Jaakko Hintikka i sin dagbok. «Vi skjøt den yngste helt til slutt. Han prøvde å beskytte de som allerede lå på bakken, men så var det hans tur» skrev den frivillige finske soldaten.

Vi vet at også norske SS-soldater var på det samme frontavsnittet, selv om de fleste av de finske SS-soldatene var med i en egen nesten ren finsk avdeling.

Dette er dagboken til den finske SS-frivillige Herkko Kosonen, som nå er gjort tilgjengelig for finske forskere

– Ikke bevis for folkemord

Men rapporten som nå er lagt fram, møter også kritikk i Finland.

Forsvarsminister Jussi Niinistö, som kommer fra det konservative partiet «De blå» (en utbrytergruppe fra Sannfinnene) har skrevet på sin blogg at rapporten ikke beviser noe som helst.

– Derfor er det urettferdig at det igjen kastes en skygge av tvil over dem, uten bevis, skriver Niinistö.

Men han mener det er bra at Finland som nasjon nå har gått grundig gjennom hva de finske frivillige gjorde i Waffen SS under 2. verdenskrig.