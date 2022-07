Ny president i nabolandet åpner for endring i Venezuela

I over to år har den politiske krisen i Venezuela fremstått som fullstendig låst.

Tross sterk internasjonalt press, sitter president Maduro fortsatt ved makten i Caracas. Deler av opposisjonen har rømt landet, og flere nasjonale protester ble før pandemien slått hardt ned på av myndighetene.

Det brøt ut store nasjonale protester mot regjeringen etter presidentvalget i 2018. Myndighetene fikk kritikk fordi de valgte å svare demonstrantene med vold. Foto: FEDERICO PARRA / AFP

Siden den gang har den humanitære situasjonen forverret seg, og Norge har også forsøkt å løse konflikten mellom partene – uten at en formell forhandling har kommet i havn.

Nå kan en nyvalgt president i nabolandet Colombia endre Venezuelas skjebne, ifølge Latin-Amerika-ekspert.

Vil mykne isfront

Den historiske seieren til tidligere geriljamedlem Gustavo Petro i Colombia forrige måned får trolig konsekvenser langt utover landets grenser.

Colombianske soldater patruljerer grensen til Venezuela i 2021. De siste årene har det diplomatiske forholdet mellom landene vært svært kjølig. Foto: SCHNEYDER MENDOZA / AFP

Forholdet mellom nabolandene Venezuela og Colombia har i flere år vært på kjølepunktet.

Petro gikk til valg på å gjenetablere den diplomatiske linja til Caracas. Han understreket likevel nylig at han også kommer til å stille krav til Maduro.

Valget av Gustavo Petro som president i Colombia kan få konsekvenser for samtalene mellom regjeringen og opposisjonen i Venezuela. Foto: DANIEL MUNOZ / AFP

– Dette er ikke problemer som kommer til å løses over natta, anerkjente Petro til El Pais.

Grense, gerilja og massemigrasjon

Petro har mye å vinne på å løse den diplomatiske floken med Venezuela, ifølge analytiker International Crisis Group Phillip Gunson.

Phil Gunson er senior analytiker i Sør-Amerika for NGOen International Crisis Group og ekspert på Venezuelansk politikk og samfunn. Foto: International Crisis Group

Hovedmotivasjon? Å få kontroll på massemigrasjon og en grense som strekker seg på over 2.200 kilometer.

– Colombia huser 2 millioner venezuelanske flyktninger. De utgjør en økonomisk byrde, og vil nok reise tilbake om forholdene forbedres i hjemlandet, forklarer Gunson.

Flere millioner venezuelanere har flyktet fra den vanskelige humanitære og økonomiske situasjonen i landet. Foto: SCHNEYDER MENDOZA / AFP

– I tillegg er det sentralt for Petro å gjenvinne kontroll over grensen. Han må få bukt med tilstedeværelsen av flere tusen colombianske geriljasoldater som gjemmer seg i Venezuela. Flere av disse ser ut til å ha et særlig godt forhold til Maduro-regjeringen, sier Gunson.

Vanskeligere uten Trump og Duque

Petro har uttalt at han ønsker nye dialoger mellom Maduro-regjeringen og opposisjonen i Venezuela. I tillegg sier han at det ikke er aktuelt å utlevere regimekritikere eller opposisjonspolitikere til Venezuela.

Opposisjonsleder i Venezuela Juan Guaidó har ikke lyktes i å ta makten fra sittende president Maduro. Nå tror Professor Benedicte Bull at det blir et taktskifte i forhandlingene. Foto: YURI CORTEZ / AFP

Professor i statsvitenskap ved UiO Benedicte Bull tror valget av en venstreside-president i Colombia kan påvirke dynamikken i venezuelansk politikk.

– Petro vil nok ikke støtte den venezuelanske opposisjonen like blindt som avtroppende president i Colombia Iván Duque har gjort de siste fire årene.

Professor Benedicte Bull ved Senter for miljø og utvikling på UiO forsker på latinamerikansk politikk og samfunn. Foto: Anja Bergersen / UIO

Det gjør at den mer ekstreme delen av opposisjonen som bor i eksil og ikke ønsker dialog med Maduro-regimet, nå blir ytterlige svekket etter regjeringsskiftene i både USA og Colombia.

– Den avtroppende presidenten i Colombia, Iván Duque, var i likhet med Trump, en støttespiller for den mer radikale delen av opposisjonen, som ikke har ønsket dialog med Maduro-regimet. Flere fremtredende opposisjonsledere som har kritisert dialogen bor i Colombia, og de vil nå miste nok en viktig alliert, forklarer Bull.

President Nicolás Maduro under en minnemarkering i februar 2022. Foto: JHONN ZERPA / AFP

Hun mener likevel ikke det vil svekke opposisjonen som helhet.

– Majoriteten innenfor opposisjonen i Venezuela er tydelige på ønsket om dialog og en bred avtale med Maduro-regimet om demokratisering. Mange er nok skeptiske til Petro, men dette kan også være til deres fordel, sier Bull.

UD forsterker i Venezuela

Professor Bull tror ikke på noen snarlig løsning på den politiske krisen i Venezuela, selv om hun mener at forholdene for nye dialoger er bedre enn på lenge.

Samtidig med den nyeste utviklingen, kan også NRK melde om at Norge forsterker diplomatiet i Venezuela.

Nicolás Maduro har sittet som president i Venezuela siden han overtok embetet fra sin forgjenger Hugo Chávez i 2013. Foto: YURI CORTEZ / AFP

Den norske ambassaden ble stengt i 2013, men nå sender UD en norsk diplomat som blir utstasjonert i hovedstaden Caracas i August.

– Beslutningen bunner i et langsiktig ønske om norsk tilstedeværelse i Venezuela for å kunne følge opp en rekke saker, sier kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Håland Simenstad til NRK.

UD ønsker ikke å gå i nærmere detalj på hvilke saker de ønsker å følge opp.

Venezuelas president Nicolás Maduro Foto: FEDERICO PARRA / AFP

Professor Benedicte Bull mener dette er et tydelig tegn på at Norge ønsker å posisjonere seg for å kunne bidra inn i nye fredssamtaler i Venezuela.

– Egentlig har det vært unaturlig at Norge ikke har hatt noen offisiell representasjon, så involvert man har vært i å legge til rette for dialog. At man nå gjenoppretter formell tilstedeværelse er både et signal om ønske om videre engasjement, og en del av en trend der flere vestlige land normaliserer forholdet til Venezuela, sier Bull.