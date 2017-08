Ny pågripelse etter Rotterdam-terrortips

Pågripelsen skal ha skjedd tidlig torsdag morgen i Noord Brabant-provinsen sør i Nederland, melder den nederlandske kringkasteren NOS, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge AFP skal den pågrepne være en 22 år gammel mann. Politiet sier de har gjennomsøkt boligen til mannen.

– Han er i politiets varetekt og vil bli avhørt om trusselen i Rotterdam, sier nederlansk politi i en uttalelse til AFP.

Pågrep spansk sjåfør

Onsdag ble en planlagt konsert med det amerikanske bandet Allah-Las avlyst på kort varsel, etter at nederlandsk politi fikk et tips fra sine spanske kolleger om en mulig trussel mot konsertlokalet.

Bandet skulle spilt på Rotown, et konsertsted som kan huse rundt 1000 mennesker.

Timer senere ble føreren av en spanskregistrert varebil med flere gassflasker om bord anholdt av politiet i nærheten av konsertlokalet.

Politiet sier mannen var beruset da han ble pågrepet, og at han vil bli avhørt torsdag.

Samtidig signaliserer etterforskerne at mannen trolig vil bli sjekket ut av saken, skriver AP.

– Undersøkelser hjemme hos mannen avdekket ingen forbindelse med terrortrusselen. Mannen, en reparatør, hadde en forklaring på gassflaskene som vil bli undersøkt videre i dag, heter det i en uttalelse fra politiet torsdag.

Bombeeksperter som har undersøkt bilen, har ikke funnet noe mistenkelig utover gassbeholderne.

Ingen endring i trusselnivå

En kilde i nederlandsk rettsvesen sier til Reuters at det ikke er noen direkte forbindelse mellom pågripelsen og forrige ukes terrorangrep i Barcelona, og at tipset kom etter en lengre etterforskning.

Nederlandske myndigheter har ikke endret trusselnivået som følge av pågripelsene, og holder det uendret på nivå fire av fem.

Bandet har så langt ikke kommentert avlysningen offentlig, men i en e-post til nyhetsbyrået AP skriver bandets plateselskap at bandet er uskadd, og at de er takknemlige overfor Rotterdam-politiet og andre involverte for å ha avverget en mulig trussel.