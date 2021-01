Ny nedstengning i England

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Storbritannia frykter helsesjefer at helsevesenet skal bli overbelastet av covid-19-syke mennesker de neste tre ukene.

– Vi har et nytt virus i landet som er 50–70 prosent mer smittsomt. Det er åpenbart at vi må gjøre noe for å forhindre smitte mens vi venter på vaksinen, sier statsminister Boris Johnson i en fjernsynssendt tale mandag kveld.

Han sier også at de lyktes med koronastrategien helt fram til den nye varianten ble oppdaget, og at det ville vært nok hvis ikke den nye hadde dukket opp.

I en uttalelse fra Dowing Steet heter det at statsminister Boris Johnson er klar på at ytterligere grep må tas for å takle økningen og for å beskytte NHS og redde liv.

Nå oppfordrer statsministeren folk til å følge de nye reglene fra midnatt.

Det innebærer at alle i England må holde seg hjemme bortsett fra ærender som er helt nødvendig.

Alle skoler og høyskoler vil stenge ned, og undervisningen vil foregå digitalt frem til midten av februar.

Skottland stenger også

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon opplyste tidligere mandag at det skotske samfunnet blir stengt ned fra midnatt for å bremse smitteøkningen.

Fra før er Wales nedstengt og det er bare et tidsspørsmål før også Nord Irland gjør det samme.

Storbritannia har påvist over 50.000 nye koronatilfeller for sjuende dag på rad.

– Det kan hende vi blir nødt til å gjøre ting de neste ukene som blir vanskeligere i mange deler av landet, sa Johnson til BBC søndag.

Ambulanser med koronapasienter ankommer sykehus i London. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Opposisjonsleder Keir Starmer fra Labour ba i går innstendig statsministeren om å umiddelbart innføre nye nedstengingstiltak.

– Få inn disse nye restriksjonene nå, nasjonale restriksjoner i løpet av de neste 24 timene, sier Starmer og påpeker at viruset «åpenbart er ute av kontroll».

Mandag morgen var det 26 626 koronapasienter innlagt på sykehus i Storbritannia. Det er ny rekord og høyere enn i vår.