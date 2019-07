Ny meningsmåling: Boris Johnson vil lede de konservative til seier

Det viser en meningsmåling gjort av ComRes som Daily Telegraph publiserte tirsdag. Daily Telegraph er avisen der Boris Johnson tidligere har arbeidet og nå skriver en ukentlig spalte.

345 plasser er 19 mer enn de 326 som kreves for å ha rent flertall. I dagens parlament har de konservative 312 plasser, men støtte fra de nordirske unionistene gir statsminister Theresa May flertall.

Målingen viser videre at arbeiderpartiet Labour ville fått 207 mandater, mens Brexit-partiet ikke ville fått noen plasser i parlamentet.

ComRes-målingen viser at med Jeremy Hunt som Tory-leder ville Labour blitt det største partiet, men likevel manglet 63 plasser på å ha eget flertall.

Den ferske målingen gir et annet resultat enn tidligere målinger. De har vist at mens de konservative partimedlemmene ønsker seg Johnson, gjør Hunt det best i landet som helhet.

Boris forteller hvorfor velgerne skal stemme på Boris Du trenger javascript for å se video.

Møttes til eneste debatt

Boris Johnson møtte tirsdag kveld Jeremy Hunt til TV-duell i kampen om å bli Det konservative partiets (Toryene) neste leder.

Johnson og Hunt er de to gjenværende kandidatene i en prosess som startet med ti kandidater for en måned siden.

Kveldens debatt ble sendt på ITV og var den første og eneste mellom de to.

Spørsmålet om Storbritannias uttreden av EU – brexit – var det store temaet.

Tidligere meningsmålinger har vist at brexit er det soleklart viktigste temaet blant Tory-medlemmene.

Slik situasjonen er i dag kommer Storbritannia til å gå ut av EU 31. oktober. Johnson sa at landet må gå ut på den datoen, enten landet har kommet frem til en avtale eller ikke.

På spørsmål fra sin motstander om han vil gå av som statsminister om han ikke får til en avtale innen 31. oktober, nektet Johnson å svare.

Jeremy forteller hvorfor velgerne skal stemme på Jeremy Du trenger javascript for å se video.

Vl ha ny folkeavstemning

Et av spørsmålene der kandidatene skilte seg var om de var villige til å sette Parlamentet til side for å dytte gjennom brexit uten en avtale med EU.

Hunt sa at når det hadde vært gjort tidligere, hadde det ført til borgerkrig (på 1600-tallet, red anm.), mens Johnson ikke ville si hva han ville gjøre.

Debatten ble holdt etter at Labour-leder Jeremy Corbyn tidligere i dag sa at Storbritannias neste statsminister bør holde en folkeavstemning om Brexit-avtalen og at partiet vil arbeide for at landet blir værende i EU.

Hverken Hunt eller Johnson omtalte i det hele tatt Corbyns oppsiktsvekkende utspill fra tidligere i dag.

Boris Johnson drev valgkamp og spiste is Wales lørdag. Foto: Frank Augstein / AP

Mange har trolig stemt

Det er rundt 160.000 medlemmene av Det konservative partiet som avgjør hvem som skal bli partiets nye leder, og dermed Storbritannias nye statsminister.

Medlemmene stemmer med poststemmer og fikk tilsendt sine stemmesedler i løpet av sist helg.

Mange kan dermed allerede ha sendt inn sine stemmer før tirsdagens debatt.

Resultatet av avstemningen vil bli offentliggjort 23. juli og det er ventet at den nye lederen vil tiltrå som statsminister dagen etter, 24. juli.