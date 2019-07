Ny meningsmåling: «Bajas» passer best for Boris Johnson

Meningsmålingsinstituttet YouGov har vist 1703 mennesker en liste med ord og spurt dem om hvilke tre av dem som best karakteriserer Boris Johnson, skriver The Independent.

Johnson er mannen som ligger best an til å overta som Storbritannias statsminister 24. juli.

Bajas topper listen med 39 prosent av de spurte. Noen av de andre ordene:

Upålitelig – 31 prosent

Egoistisk – 29 prosent

Uansvarlig – 26 prosent

Rasistisk – 9 prosent

Skjørtejeger – 9 prosent

Churchill-aktig – 4 prosent

Statsmannsaktig – 2 prosent

Diplomatisk – 2 prosent

Bare fire prosent kaller Johnson for Churchill-aktig, til tross for at Boris Johnson ofte viser til Winston Churchill i taler, skriver The Mirror.

Boris Johnson fremstår ofte i mer folkelige utgaver enn andre politikere. Her spiser han is på Barry Island lørdag 6. juli. Foto: Frank Augstein / AP

– Fått oss til å se ut som feiginger og idioter

Målingen er gjort for organisasjonene Best for Britain, en organisasjon som jobber for at Storbritannia skal bli i EU, og Hope Not Hate, en gruppe som arbeider mot rasisme og fascisme.

Boris Johnson har sagt at han skal forhandle frem en bedre brexitavtale med EU enn den som statsminister Theresa May har fått til.

Meningsmålingen viser at bare 20 prosent av velgerne har tillit til at han vil få til en bedre avtale, mens 68 prosent ikke tror det.

– Disse resultatene viser at landet er anti-Boris Johnson. Og det er ikke noen overraskelse, i et sveip denne uken fikk han oss til å se ut som feiginger overfor USA og idioter overfor EU, sier lederen for Best for Britain, Naomi Smith.

Utenriksminister Jeremy Hunt er den andre kandidaten til å bli ny Tory-leder. Foto: Joe Giddens / AP

Blir trolig statsminister 24. juli

Boris Johnson er av de to kandidater til å bli leder av Det konservative partiet – Toryene – etter Theresa May.

Medlemmene av Det konservative skal i en uravstemning velge mellom Johnson og utenriksminister Jeremy Hunt som ny partileder.

Dermed avgjør i praksis de rundt 160.000 Tory-medlemmene hvem som skal lede Storbritannia.

– Det er en skam at en liten brøkdel av befolkningen tvinger denne bajasen på oss, sier Best of Britain-leder Naomi Smith.

En meningsmåling fra The Independent idligere i uken viste at flertallet av britene hverken ønsker seg Johnson eller Hunt.

37 prosent svarte «ingen av dem» på spørsmål om hvem de ville ha som ny statsminister, mens 28 prosent svarte Johnson og 22 prosent Hunt.

Gjenspeiler ikke befolkningen

En oversikt fra BBC viser at Tory-medlemmene, som velger den nye statsministeren, ikke gjenspeiler den britiske befolkningen på flere punkter:

Over halvparten av medlemmene er over 55 år gamle.

97 prosent av medlemmene er hvite.

Sju av ti medlemmer er menn.

Så langt viser meningsmålinger blant partimedlemmene at Johnson er storfavoritt til å vinne.

Resultatet av uravstemningen legges frem 23. juli og dagen etter er det ventet at dronningen ber den nyvalgte lederen danne ny regjering.