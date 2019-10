Ny lov i Litauen kan bli løsningen for Frode Berg

Det er de folkevalgte i det litauiske parlamentet Seimas som nå sitter med nøkkelen på spionutvekslingsdramaet som pågår mellom Russland, Litauen og Norge.

Etterretningstjenestene og diplomater fra landene er i prinsippet enige om en utvekslingsavtale som innbefatter at den spiondømte russeren Nikolaj Filiptsjenko og muligens en russer til, utveksles med to spiondømte litauere i Russland, og til manges overraskelse, den spiondømte tidligere norske grenseoffiseren Frode Berg.

Parlamentet i den litauiske hovedstaden Vilnius behandler i dag spionutvekslingsavtalen som kan gjøre at Frode Berg settes fri. Foto: Morten Jentoft

Presidenten benåder

Planen er at president Gitanas Nauseda skal benåde Filiptsjenko, mens Russlands president Vladimir Putin skal benåde de to litauiske statsborgerne Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis og Frode Berg.

Berg sendte før helgen en formell benådningssøknad til den russiske presidenten.

Avtalen om spionutveksling ble tidligere i oktober diskutert i to møter i det litauiske sikkerhetsrådet, som ledes av president Nauseda.

Der har også lederen for forsvars- og sikkerhetskomiteen i det litauiske parlamentet Dainius Gaizaukas møterett og tilgang til saksdokumenter.

Litauens president Gitanas Nauseda er en nøkkelperson i spionutvekslingen mellom Litauen, Russland og Norge. Foto: Petras Malukas / AFP

Endelig avstemning på torsdag?

Nestleder i forsvars- og sikkerhetskomiteen i det litauiske parlamentet Laurynas Kasciunas sier til NRK at saken kommer opp til andre gangs behandling seint tirsdag ettermiddag, men at det trengs en tredje behandling for å få den vedtatt.

Laurynas Kasciunas er nestleder i forsvars- og sikkerhetskomiteen i det litauiske parlamentet. Foto: Morten Jentoft

– Det skal etter planen skje på torsdag. Men det er en mulighet for at man kan få til en hastebehandling her, og det gjør at den kan bli vedtatt allerede i dag, sier Kasciunas.

Kasciunas sier at det er kritiske røster til en slik lov fordi den kan åpne for at man ved å godta denne type spionutvekslinger gjennom benådning, innrømmer at man driver med spionasje i andre land.

– Alle vet at alle land driver med dette, men det er noe annet å innrømme det sier Kasciunas.

– Jeg tror likevel at loven kommer til å bli vedtatt, sier han.

Så må presidenten foreta den formelle benådningen og så vil det ta noen dager, kanskje en uke før spionutvekslingen finner sted. Hvor og hvordan dette skjer vil han ikke spekulere i.

Mykere språk overfor Russland

Den spiondømte russeren Nikolaj Filiptsjenko ble dømt fordi han ifølge litauisk politi hadde forsøkt å få utplassert utstyr for å avlytte landets tidligere president Dalia Grybauskaite.

Grybauskaite var kjent som en skarp kritikere av Putin.

I mai 2019 ble Gitanas Nauseda valgt til nye president i Litauen, og etter det har tonen overfor Russland forandret seg noe, sier landets tidligere utenriksminister Povilas Gylys.

– Jeg mener at forholdet til Russland er blitt bedre det siste året, sier Gylys til NRK.

Han mener at den nye presidenten har et noe mykere språk og ordbruk, selv om han fullt og helt står fast ved å forsvare Litauens nasjonale interesser.

Povilas Gylys er Litauens tidligere utenriksminister Foto: Morten Jentoft

Gylys har som alle politisk engasjerte mennesker i Litauen fulgt nøye med på det som nå skjer rundt en mulig spionutveksling som også inkluderer Frode Berg.

– Det er første gang noe slikt skjer, og jeg tolker dette som et resultat at det er politisk vilje hos alle parter til å få dette gjennomført, sier den nåværende økonomiprofessoren, som på 1980-tallet hadde et gjesteopphold ved Norges handelshøyskole i Bergen.