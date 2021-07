Ny koronalov i Frankrike – krever koronapass på fly, tog og restauranter

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra starten av august må alle i Frankrike som vil gå på kafé eller restaurant, reise med langdistansetog eller fly, vise frem et koronapass.

Fra før har folk som vil besøke museer, kinoer eller svømmebasseng måttet vise frem koronapass.

For å få koronapass må man enten være:

Fullvaksinert

Nylig ha testet negativt

Eller ha blitt frisk fra koronasykdom

Den omstridte loven krever også at alle som jobber i helsesektoren vaksineres innen 15. september. Hvis ikke, risikerer de å få lønnen stoppet.

Frykter fjerde smittebølge

Loven er midlertidig og skal gjelde frem til 15. november. Bakgrunnen er at franske myndigheter frykter at landet er på vei inn i en fjerde smittebølge.

Smittetallene har økt fra under 2000 per dag i begynnelsen av juli til nesten 20.000 nye smittede per dag nå.

Fortsatt er smittetallene langt unna de verste tallene fra november i fjor og mars i år, men tendensen viser en kraftig økning dag etter dag.

Helseminister Olivier Véran sier at det har vært en stigning på 150 prosent den siste uken. En så kraftig økning på en uke har ikke Frankrike hatt tidligere under pandemien.

Myndighetene frykter derfor at sykehusene kan bli overbelastet. Siden pandemien startet har over 111.000 personer med koronavirus dødd i Frankrike.

To kvinner med munnbind på Champs-Élysées i Paris sist torsdag. Foto: SARAH MEYSSONNIER / Reuters

Møtt med demonstrasjoner

Før loven ble vedtatt, har det i flere dager vært demonstrasjoner. Lørdag brukte opprørspolitiet tåregass og vannkanoner mot demonstranter i Paris.

Det var også store demonstrasjoner i store byer som Marseille, Montpellier, Nantes og Toulouse.

Demonstranter bar bannere med budskap som «Stopp diktaturet», «Menneskerettigheter» og «Frihet».

Innenriksdepartementet opplyser at over 160.000 mennesker demonstrerte lørdag.

Vaksineskepsis

49,3 prosent av befolkningen i Frankrike har så langt fått minst én vaksinedose.

Frankrike har dermed en lavere vaksinasjonsrate enn andre store europeiske land som Storbritannia, Spania, Italia og Tyskland.

Vaksineskepsis har lenge vært utbredt i Frankrike. En meningsmåling i desember i fjor viste at skepsisen var større i Frankrike enn i andre europeiske land.