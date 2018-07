Ny kampanje for å påvirke USA-valg er avdekket

290.000 mennesker fulgte minst en av sidene, profilene eller kontoene på Facebook eller Instagram.

De har mottatt materiale som Facebook mener er del av et «koordinert» forsøk på å påvirke opinionen.

Selskapet har tirsdag stengt 32 sider, profiler og kontoer som de mener er falske og som skal ha vært en del av det «koordinerte» påvirkningsforsøket.

Avisa New York Times skriver at de folkevalgte i Kongressen ble informert før Facebook tirsdag gikk ut med informasjonen gjennom en rekke meldinger.

– Vi deler det vi vet i dag på grunn av koblingen mellom disse «ondsinnede» aktørene og demonstrasjoner som er planlagt i Washington, D.C. i neste uke, skriver Facebook.

FACEBOOK HAR BLITT BEDRE: Leder Mark Zuckerberg lovte i April at selskapet skulle bli flinkere til å identifisere det de kaller ondsinnede aktører. Facebook mener dagens avsløring er et bevis på at de har blitt bedre. Foto: Andrew Harnik / AP

Resisters

Den eldste siden som er fjernet, ble opprettet i mars 2017. De falske sidene med flest følgere var «Aztlan Warriors», «Black Elevation», «Mindful Being» og «Resisters».

Ifølge New York Times er kampanjen knyttet til polariserende politiske saker.

De «ondsinnede» aktørene har blant annet betalt for annonser og satt opp såkalte «events» for å få til demonstrasjoner.

Flere andre grupper, som arbeider åpent og lovlig, har kastet seg på disse «eventene» og promotert dem på sine egne sider.

De har nå blitt informert av Facebook, og «eventene» er stengt.

WOKE BLACKS: Ett eksempel på annonser som skal ha blitt organisert av IRA i forbindelse med presidentvalget i 2016. Den nye kampanjen skal ha fulgt samme mønster. Foto: Jon Elswick / AP

Ligner på Russland

Facebook skriver at de som står bak sidene har et operasjonsmønster som ligner på den Internett Research Agency (IRA) brukte i forbindelse med presidentvalget i 2016.

IRA skal være knyttet til russiske myndigheter.

Det er også forskjeller fra hvordan de to kampanjene har blitt ført.

– Disse «ondsinnede» aktørene har vært mer nøye i å skjule sine spor, skriver sjefen for Cybersecurity Policy i Facebook, Nathaniel Gleicher.

SAMME NÅ: Dette er eksempler fra sidene som Facebook stengte i dag. Selskapet informerer at det de kaller ondsinnede aktører har brukt flere tusen dollar på annonser. Foto: AP

Ikke noe konkret

Han opplyser at de har funnet minst en kobling mellom en av de nå stengte sidene og en konto koblet til IRA som de stengte i fjor.

Facebook har ikke funnet noen konkrete spor som knytter de nå stengte profilene, kontoene og sidene direkte til Russland.

– Vi følger alle spor, og arbeider tett med myndighetene, men vi greier kanskje aldri å identifisere kilden med den grad av sikkerhet vi hadde da vi pekte på IRA, skriver Gleicher.

SYNES DET ER BRA: Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen, sier i kveld at det amerikanske folket trenger å vite at valg-sikkerheten er truet. Hun gir Facebook ære for å ha avslørt kampanjen. Foto: Bebeto Matthews / AP

Skryter av Facebook

Lederen for Department of Homeland Security sier i et intervju med Fox News at dette er veldig gode nyheter.

– Facebook viser at de tar dette alvorlig, og de burde få ære for det, sier Kirstjen Nielsen.

– Det viser også at trusselen er reell og at våre innbyggere trenger å være klar over det.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, uttrykte i dag bekymring for russisk innblanding i årets kongressvalg.

– Jeg håper vi kan bli bedre, og at vi kan bli mer beskyttet fra russerne nå enn det vi var i 2016, men det krever innsats fra både det private næringslivet og fra offentlige myndigheter, sa Schumer.