Ny internasjonal studie: Rekordhøy misnøye med demokratiet

Misnøyen med demokratiet i industrialiserte land nådde et rekordhøyt nivå i fjor. Det skriver forskere fra University of Cambridge i en ny rapport.

Studien fra Centre of the Future of Democracy baserer seg på spørreundersøkelser av fire millioner mennesker, og er den største datamengden som er samlet om globale holdninger til demokrati, ifølge forskerne.

Undersøkelsene dekker 154 land og er gjort mellom 1973 og 2020.

Rekordhøyt nivå

– Over hele verden er demokratiet preget av uro, sier Robert Foa, forfatteren av rapporten til BBC.

Forskerne konkluderer med at misnøyen har økt over tid, og at den har nådd et rekordhøyt nivå, spesielt i utviklede demokratier.

ETT ÅR MED DEMONSTRASJONER: Franske fagforeningsfolk og arbeidere holder en opp en banner hvor det står «Gule vester, ett år med kamp». Paris, 11. januar. Foto: Emmanuel Foudrot / Reuters

Økt misnøye i USA og Storbritannia

På midten av 90-tallet var et flertall fornøyd demokratiet i sine land. Men siden har det vært en negativ trend.

Endringene er særlig store etter 2005, da 38 prosent var misfornøyde, sammenlignet med 57,5 prosent i dag.

Mange av verdens mest befolkede land, inkludert USA, Mexico og Brasil, leder an i trenden.

Særlig i USA og Storbritannia er mange misfornøyde.

I Storbritannia var det en jevn økning i tilfredsheten med demokratiet fra 1970 – helt fram til Tony Blair og krigen i Irak.

Forskerne mener også at nye fall i tilfredshet kan gjenspeile frustrasjoner rundt brexit.

I målinger gjort før valget i fjor var misnøyen på 61 prosent.

ØKT MISNØYE I STORBRITANNIA: Leder i Brexitpartiet, Nigel Farage, under en pressekonferanse i Brussel, 28. januar. Foto: Yves Herman / Reuters

I USA var tilfredsheten med demokratiet stor mellom 1995 og 2005 – men ble etterfulgt av en nedgang til under 50 prosent.

– Det viser store endringer i måten USA ser seg selv på, sier Foa.

Misnøyen ble særlig sterkere etter finanskrisen, med økt polarisering og mindre tillit blant befolkningen, ifølge studien.

Populisme, et symptom

Rapporten antyder at de nye holdningene kan knyttes til konkrete hendelser som finanskrisen i 2008, flyktningkrisen i 2015, og feilslått utenrikspolitikk.

Det advares mot tap av tillit til demokratiet, og at økningen i populisme ikke er en årsak, men et symptom.

STORE DEMONSTRASJONER I PARIS: En brannmann slukker to andre som har satt fyr på seg selv under en demonstrasjon mot pensjonsreformene til den franske regjeringen. Paris, 28. januar. Foto: Bertrand Guay / AFP

– Dersom tilliten til demokratiet minsker seg, skyldes det at demokratiske institusjoner ikke har i vært i stand til å løse noen av vår tids største kriser, som økonomiske krasj og trusselen om global oppvarming, sier Foa.

Økt tillit i Norge

I flere andre europeiske land som Norge, Danmark, Sveits og Nederland ser man derimot en motgående trend.

Der er tilfredsheten med demokratiet på sitt høyeste nivå siden målingene startet, ifølge rapporten.