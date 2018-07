Ny grunnlov på Cuba lar homofile gifte seg

Den cubanske nasjonalforsamlingen stemte i natt ja til et nytt grunnlovsforslag.

Blant de største endringene i teksten er artikkel 68, som sidestiller likekjønnede og ulikekjønnede partnerskap.

Lang historie med diskriminering

Det er et stort steg for et land som har en lang historie med diskriminering av LGBT-personer.

Kort tid etter at Fidel Castro kom til makten i 1959, begynte politiet å banke opp homofile. I løpet av 60- og 70-tallet ble en rekke LGBT-personer fengslet og satt i leirer for å «bli friske».

Homoseksualitet var ansett som en trussel mot det svært maskuline, revolusjonære idealet som ble fremmet av regimet.

I 1965 sa Fidel Castro følgende i et intervju:

«Vi kommer aldri til å tro at en homofil person kan bli ansett som en ekte revolusjonær».

Castro ble i 2010 konfrontert med diskrimineringen av LGBT-personer av avisen La Fornada, og erkjente at han hadde gjort feil.

Tusenvis av mennesker deltok i mai på den årlige pride-paraden i Havana, Cuba.

– En moderne grunnlov

Det har vært svært mange positive reaksjoner på endringene i grunnloven, etter at de ble vedtatt i går.

– Cuba føyer seg med dette grunnlovsforslaget inn i rekken av foregangsland når det gjelder menneskerettigheter, sier kongressmedlem Mariela Castro, ifølge El Pais.

Presidenten for fagforeningen til artister og forfattere på Cuba, Miguel Barnet, sier at han er «ekstremt stolt» over den nye endringen.

– Vi går inn i en ny æra. Dette er en moderne grunnlov. Det er ikke diskriminering av mennesker i sosialismen. Kjærlighet har ikke noe kjønn.

Oppfordrer til utenlandsk investering

En annen omfattende endring ved den nye grunnloven, er at den erkjenner privat eiendomsrett og markedsøkonomien som økonomisk system.

– Eiendom er sosialistisk og tilhører alle, mens økonomien styres av staten, er ordlyden i teksten.

Kommunistpartiet beholder for øvrig styringen over landets økonomi.

Endringene som angår økonomien er svært viktig for Cuba, som har vært under en amerikansk handelsblokade siden slutten av Cuba-krisen på 60-tallet.

Blokaden har ført til store mangler på livsviktige medisiner, drivstoff og dagligvarer for landets elleve millioner innbyggere.

Mange av Cubas innbyggere lever i fattigdom på grunn av den amerikanske handelsblokaden, som har hemmet landets økonomi.

Dermed er det i Cubas interesse i å tiltrekke seg utenlandske investorer, som kan få landet ut av den dype krisen. Det er grunnen til at det nye grunnlovsforslaget oppfordrer til utenlandsk investering.

Samtidig er avsnittet som fastslo et mål om å gjøre Cuba til et kommunistisk samfunn, fjernet i den nye teksten.

Avholder folkeavstemning

Forslaget skal stemmes over i en folkeavstemning senere i år, før det blir endelig vedtatt.

– Etter avstemningen vil cubanere være mer samlet i å forsvare revolusjonen, sa Cubas president, Miguel Diaz-Canel, i den avsluttende sesjonen i nasjonalforsamlingen i går.

Cubas president, Miguel Diaz-Canel, under gårsdagens avstemning over det nye grunnlagsforslaget.

Han la til at enhver cubaner fritt kan uttrykke sine meninger om den konstitusjonelle teksten.

Dette kan imidlertid ikke gjøres gjennom et flerpartisystem, fordi artikkel 224 i grunnloven setter krav til at den cubanske regjeringen må være av sosialistisk karakter.