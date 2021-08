Ny grensemur skal hindre afghansk flyktningstrøm til Europa

Under flyktningkrisen i 2015 flyktet nesten en million mennesker fra krig og fattigdom i Midtøsten til Hellas fra Tyrkia på sin vei til Europa.

Etter at Taliban tok over makten i store deler av Afghanistan den siste uken sier sikkerhetsminister i Hellas, Michalis Chrisochoidiser, at Afghanistan-krisen har skapt nye «muligheter for flyktningstrømmer» til Europa.

Nå er Hellas i beredskap for å sikre at landet ikke blir Europas inngangsport igjen.

En 12,5 kilometer lang grensemur er forlenget til 40 kilometer og arbeidene ble fullført de siste dagene, ifølge sikkerhetsministeren.

FLYKTER: Siden nyttår er over 550.000 afghanere drevet på flukt. Her fra grensen mellom Afghanistan og Iran torsdag. Foto: Mohammad Javadzadeh / AFP

– Vi kan ikke vente passivt på den mulige innvirkningen, sa Chrisochoidiser ifølge BBC da han fredag besøkte regionen Evros, der muren er satt opp.

Muren på grensen til Tyrkia er også utstyrt med et høyteknologisk, automatisert elektronisk overvåkingssystem, ifølge myndighetene.

– Grensene våre vil forbli ukrenkelige, sier Chrisochoidiser.

– En alvorlig utfordring

EU venter en kraftig økning i antall mennesker som ønsker å forlate Afghanistan. Mange frykter at Taliban vil gå tilbake til det samme strenge styret som da de hadde makten fra 1996 til 2001.

Siden nyttår er over 550.000 afghanere drevet på flukt som følge av konflikten i landet, ifølge Shabia Mantoo hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Under en telefonsamtale med den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis fredag sa Tyrkias president Erdogan at en kraftig økning i antall mennesker som forlater Afghanistan kan bli en «alvorlig utfordring for oss alle».

– En ny flyktningstrøm er uunngåelig hvis de nødvendige tiltakene ikke iverksettes i Afghanistan og i Iran, sa Erdogan.

EU må hjelpe Afghanistans naboland med å ta imot afghanske flyktninger så de kan være så nærme hjemmene sine som mulig, fastholdt Tyrkia og Hellas etter samtalen.

BER OM HJELP: Malala Yousafzai ble i 2014 tildelt Nobels fredspris som 17-åring. Hun oppfordrer land til å åpne grensene for afghanske flyktninger. Foto: Abdul Majeed / AFP

Ber om flyktningplan

Flere land har de siste dagene varslet at de vil åpne for titusener av afghanske flyktninger Opptil 20.000 afghanere på flukt fra Taliban skal få opphold i Storbritannia, opplyser regjeringen i London. Også Canada har varslet at de vil ta imot 20.000 afghanske flyktninger.

I forkant av et ekstra G7-toppmøte om Afghanistan tar EU-topp Ursula von der Leyen til orde for en internasjonal løsning for dem som flykter fra landet.

– Det er viktig at alle stater som er involvert i oppdraget i Afghanistan, tilbyr nok kvoter og sikrer trygge ruter så vi kan ta imot dem som trenger beskyttelse, sier von der Leyen til det tyske nyhetsbyrået DPA fredag.

I sitt første intervju siden Taliban tok makten etter Natos tilbaketrekking, sier EU-kommisjonens leder at det er viktig å unngå at folk havner i klørne på menneskesmuglere.

– Det vil sette afghanere som vil flykte fra konflikten, i like stor fare, sier hun.

Samtidig ber fredsprisvinner Malala Yousafzai verdens ledere om å hjelpe afghanske flyktninger.

– Land må åpne grensene sine for afghanske flyktninger, sa hun et intervju på BBC Newsnight.