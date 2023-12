Ny Gaza-røysting i FNs tryggingsråd

Tysdag kveld røystar FNs tryggingsråd, med sine 15 medlemsland, over ein ny resolusjon som krev at kamphandlingane på Gazastripa stoppar omgåande.

Nærare 20.000 menneske er drepne på Gazastripa sidan krigen braut ut 7. oktober i år. Det viser tal frå Hamas-styrte helsestyresmakter.

Utkastet, som er fremja av Dei sameinte arabiske emirata, krev uhindra leveransar av naudhjelp til Gaza og lauslating av alle Hamas-gislar.

For at ein resolusjon skal verta vedteken i Tryggingsrådet, må han støttast av minst ni medlemsland.

I tillegg kan ingen av dei fem vetomaktene – USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia – leggje ned veto.

Palestinarane sin FN-utsending Riyad Mansour i samtalar med representantar frå Kina, Egypt, Russland og Dei sameinte arabiske emirata i etterkant av tysdagens møte. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Harde forhandlingar

Røystinga om våpenkvila i Gaza skulle etter planen haldast måndag, men blei utsett.

Ifølge anonyme kjelder i New York som nyheitsbyrået AFP har snakka med, kan røystinga bli utsett på ny.

Dette fordi Tryggingsrådet slit med å finne fram til ein ordlyd som medlemslanda kan einast om.

Det er spesielt USA som «sit på gjerdet».

For å få USA med på laget, samarbeider Tryggingsrådet med vetomakta om eit utkast alle partar kan stå inne for.

Talsperson Matthew Miller sa under ein pressebrief tysdag kveld at USA støttar ein resolusjon som addresserer humanitær hjelp til palestinarane på Gazastripa, men understreka at detaljane og ordlyden i teksten er svært viktig.

Fordømmer angrepet

Dei 15 medlemslanda heldt tysdag ettermiddag eit møte der USA sin representant nytta taletida til å fordømme Hamas sitt angrep på Israel og sette fokus på dei israelske gislane.

– Dei grufulle handlingane til Hamas 7. oktober må fordømmast. Vi må sørgje for rettferd til ofra som har blitt utsette for forferdeleg seksuell vald av Hamas både under og etter angrepet, sa Robert A. Wood.

Han heldt fram med å seie at ei tostatsløysing er det einaste som kan sikre langvarig fred mellom partane.

USAs representant Robert A. Wood talte til Tryggingsrådet og understreka at landet meiner ei tostatsløysing er det einaste som kan sikre langvarig fred mellom partane. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

USA la ned veto

8. desember i år røysta Tryggingsrådet om å krevja ei umiddelbar humanitær våpenkvile i Gaza.

Forslaget gjekk ikkje gjennom fordi USA la ned veto. Det trass i at 13 av 15 land røysta for forslaget.

Sett vekk frå USA sitt nei, valde Storbritannia å ikkje røysta.

Tett band

USA er Israels viktigaste allierte, men krigen i Gaza testar no det tette bandet mellom dei to landa.

USA vil hindra opptrapping av krigen og har særleg pressa Israel til å verna om sivile og sikra meir naudhjelp inn på Gazastripa.

Israel på si side, vil øydeleggja Hamas.

President Joe Biden åtvara Israel i førre veke om at landet var i ferd med å mista internasjonal stønad grunna den omfattande bombinga av Gaza.

Trass i usemje, understreka USAs forsvarsminister Lloyd Austin under sitt besøk til Israel denne veka, at USA står støtt ved Israel si side.

– Eg kjem med ein klar beskjed om at USAs støtte til Israels tryggleik er urokkeleg. Og Israel er ikkje åleine, sa han under pressekonferansen i Tel Aviv måndag.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin på ein pressekonferanse saman med Israels forsvarsminister Yoav Gallant i Tel Aviv måndag 18. desember 2023. Foto: VIOLETA SANTOS MOURA / Reuters

USA har fleire gonger uttalt at dei ikkje ynskjer krig, men støttar likevel Israel både moralsk, militært og økonomisk.

Forsvarsministeren lova at dei vil halda fram med å forsyna Israel med våpen og anna utstyr naudsynt for å forsvara landet sitt. Det gjeld både krigsmateriell, taktiske køyretøy og luftforsvarssystem.

Stengde pengekrana

Det å gå mot Israel kan gje enorme konsekvensar for amerikanske leiarar. Likevel har USA gjort dette to gonger tidlegare.

I 1953 gav dåverande president Dwight D. Eisenhower ordre om å stoppa pengeoverføringar til Israel grunna eit omstridd graveprosjekt som førte til spenningar mellom Israel og Jordan.

Pengekrana vart stansa - det same vart graveprosjektet.

Fire tiår seinare gjorde president George H.W. Bush det same fordi han meinte at Israels åtferd skada interessene i landet og trua stabiliteten i regionen.

Avgjerda om å halda igjen pengar vart møtt med massiv kritikk og den sitjande presidenten vart ikkje attvald.