Ny gasslekkasje i Østersjøen – undersøkes av det finske militæret

Natt til søndag sank trykket i en av ledningene som binder sammen det nordeuropeiske gassnettet.

Det skal være snakk om et brudd i ledningen, melder SVT.

Både sikkerhetspolitiet og forsvaret i Finland er involvert.

Balticconnector er en gassledning som går fra Ingå i Finland til Paldiski i Estland, og har vært i drift siden 2020.

Nå er linjen ute av drift, skriver Gasgrid i en pressemelding.

– Vi merket at trykket falt plutselig natt til sist søndag i linjen mellom Finland og Estland, og ganske raskt klarte vi å minimere gasslekkasjen. Men i øyeblikket kan vi konstatere at det er et brudd, sier Janne Grönlund, leder for den finske gassoperatøren Gasgrid.

Vil holde pressekonferanse

Selskapet ønsker ikke å si noe om hva de mistenker er årsaken.

Det blir sett på som en sikkerhetshendelse.

Det finske sikkerhetspolitiet bekrefter overfor SVT at de samarbeidet med Gasgrid og andre myndigheter.

Den finske grensevakten er også involvert i undersøkelsene.

I løpet av dagen ble flere finske fartøy observert i nærheten av rørledningen, inkludert minst ett militært patruljefartøy, skriver SVT.

Ifølge finske medier vil den finske regjeringen tirsdag ettermiddag holde en pressekonferanse angående sikkerhetssituasjonen.

Ifølge Gasgrid kan gassrørledningen Balticconnector være ute av drift i flere måneder.

Tilgjengeligheten av gass i Finland skal fortsatt være god takket være at landet også har en flytende LNG-terminal.