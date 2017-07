Ny Cosby-rettssak berammet i november: – Hun er klar til å møte ham på nytt

Cosby, som blir 80 år i juli, fikk torsdag beskjed om at saken kommer opp igjen 6. november. Dette at en jury i Philadelphia ikke klarte å komme til enighet om skyldspørsmålet i juni.

Advokaten til Andrea Constand, den fornærmede kvinnen i saken, sier Constand tok den resultatløse rettssaken med fatning og sier hun ikke er redd for å vitne mot Cosby igjen.

– Hun har tatt dette bedre enn mange andre ville ha gjort. Hun vil absolutt være klar for å møte ham igjen i retten, sier advokat Dolores Troiani.

– Hun vil se at rettferdigheten skjer fyllest. Hun var den som trøstet andre i rettslokalet da det ikke kom noen avgjørelse forrige gang, sier Troiani.

Bill Cosby ankommer rettssaken i juni. I november må han møte i retten igjen. Foto: Tom Mihalek / Reuters

– Jeg hadde stvinet

I juni satt juryen sammen i over 52 timer uten å komme fram til en felles avgjørelse. Dommeren hadde da ikke noe annet valg enn å erklære rettssaken ugyldig.

Cosby er anklaget for å ha gitt Constand tre piller som slo henne ut, før han forgrep seg på henne i hans hjem.

Den fornærmede kvinnen, Andrea Constand, forklarte seg i sju timer over to dager i rettssaken i juni. Hun sa at hun aldri ga sitt samtykke til det han gjorde med henne.

Constand gikk til politiet i januar 2005 og fortalte at Cosby hadde dopet henne ned og forgrepet seg på henne et år tidligere.

– I hodet mitt forsøkte jeg å få hendene eller beina mine til å bevege seg, men jeg hadde stivnet, sa Constand da hun vitnet i rettssaken i juni.

Mentor

Constand, som i dag er 44 år gammel, jobber nå som massasjeterapeut. Constand var 31 år gammel da det angivelige overgrepet skjedde. På det tidspunktet var hun leder for den kvinnelige basketball-satsingen ved Temple University.

Cosby, som er verdensberømt for sine opptredener i flere TV-serier, var skolens fremste velgjører og Constand har uttalt at hun så på ham som en mentor.

Cosby forklarte seg ikke i rettssaken i juni, men har i forbindelse med et sivilt søksmål sagt at Constand samtykket til det han gjorde med henne.

Les også: Bill Cosby brukte bare seks minutter på forsvaret sitt

Forsvarere ønsker ikke å kommentere

Cosby har tidligere erkjent å ha gitt piller eller alkohol til flere unge kvinner før seksuell omgang i perioden 1960-tallet til 2000-tallet. Ifølge Washington Post har så mange som 60 kvinner anklaget Cosby for ulike typer overgrep.

Cosby har imidlertid ikke blitt straffeforfulgt for andre saker enn Constand-saken, blant annet fordi sakene er foreldet.

Statsadvokat Kevin Steele har jobbet for å få straffeforfulgt Cosby for det angivelige overgrepet mot Constand, etter at saken først ble henlagt i 2005.

Nyhetsbyrået AP skriver at de har vært i kontakt med Cosbys forsvarere Brian McMonagle og Angela Derusa. De ønsket ikke å kommentere at rettssaken nå skal avholdes i november.