Ukraina bruker Elon Musks Starlink-system som gir internett-dekning via satellitt.

I fjor skal milliardæren ha fått sine ansatte til å ta ned Starlink-tjenesten utenfor kysten av Krim-halvøya.

Målet skal ha vært å hindre et ukrainsk droneangrep på russiske marinefartøy.

Elon Musk skal ha tatt avgjørelsen fordi han var redd for at Russland ville svare på det ukrainske angrepet med atomvåpen.

Frykten for det som omtales som en «mini-Pearl Harbor» skal ha kommet som følge av Musks samtaler med høytstående russiske tjenestemenn.

Musks beslutning førte til at ukrainske tjenestemenn ba ham om å slå på satellittene igjen.

Det kommer frem i en ny biografi om Elon Musk, som blir publisert 12. september, melder CNN.

En ukrainsk soldat kobler fra Starlink-satellitt ved frontlinjen under en våpenhvile annonsert av Russland over den ortodokse juleperioden, 6. januar 2023. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

Da de ukrainske undervanns-dronene som var lastet med eksplosiver nærmet seg den russiske flåten mistet de kontakten og ble skyldt harmløse i land, skriver forfatteren Walter Isaacson i boka med navnet «Elon Musk».

Det er ikke spesifisert når dette skal ha skjedd.

– Hvordan er jeg involvert i denne krigen?

Etter at Russland forstyrret Ukrainas kommunikasjonssystemer rett før invasjonen i februar 2022, gikk Musk med på å gi Ukraina millioner av dollar i form av SpaceX-lagde Starlink-satellitterminaler.

Disse ble avgjørende for Ukrainas militære operasjoner.

Selv om mobiltelefoner og deler av internettet hadde blitt ødelagt, tillot Starlink-satellittene Ukraina å kjempe og holde kontakten.

Russiske militærstyrker på den okkuperte Krim-halvøya i januar 2022. Krim-halvøya har vært okkupert av Russland siden 2014. Foto: AP

Da Ukraina begynte å bruke Starlink-terminaler for offensive motangrep mot Russland, startet derimot Musk å tvile på sin forsyning av satellittene.

– Hvordan er jeg involvert i denne krigen?, skal Musk ha spurt, ifølge forfatter Isaacson.

– Starlink var ikke ment å være involvert i kriger. Det var til at folk kunne se Netflix og slappe av, og komme seg på nett for å gjøre skolearbeid og gode fredelige ting, ikke droneangrep, skal milliardæren ha sagt videre.

Skal ha tekstet med Ukrainas visestatsminister

Musk ringte president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, den amerikanske hærens øverste leder, general Mark Milley, og den russiske ambassadøren i USA, for å ta opp sine bekymringer, skriver Isaacson.

I en tekstmelding skal Ukrainas tidligere visestatsminister, Mykhajlo Fedorov, ha bedt Musk om å gjenopprette tilkoblingen ved å fortelle om ubåtdronenes evner, ifølge Isaacson.

– Jeg vil bare at du - personen som forandrer verden gjennom teknologi - skal vite dette, skal Fedorov ha skrevet til Musk.

Ukrainas tidligere visestatsminister og minister for digital transformasjon Mykhajlo Fedorov. Han fratrådte ministerpostene i mars 2023. Foto: AP

Musk skal ha svart at han var imponert over utformingen til ubåtdronene, men at han ikke ville slå på satellittdekning igjen for Krim-halvøya fordi Ukraina «nå går for langt og inviterer til et strategisk nederlag», ifølge Isaacson.

Starlinks betydning i krigen har ikke avtatt.

Senest forrige uke anklaget USA og deres «Five Eyes»-allierte russiske hackere for å sikte mot ukrainske kommandanters kommunikasjon på slagmarken.