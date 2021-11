Ny avstemning om statsminister i Sverige på mandag

Talmann Andreas Norlén i den svenske Riksdagen, det som tilsvarer den norske stortingspresidenten, var svært skarp da han i ettermiddag forsøkte å stake ut veien videre, slik at Sverige kan komme ut av det politiske kaoset som nå preger landet.

– Jeg beklager dypt det hendelsesforløpet som vi så i går sa Norlén på en pressekonferanse i Riksdagen torsdag ettermiddag.

Dette med henvisning til det som skjedde da Magdalena Anderson fra sosialdemokratene først ble godkjent som statsminister, bare for å trekke seg noen timer seinere.

Årsaken var at det andre regjeringspartiet, Miljøpartiet, valgte å trekke seg, etter at regjeringens statsbudsjett ble nedstemt i Riksdagen.

Norlén mente Miljøpartiet burde gitt beskjed i god tid om at de kom til å trekke seg hvis budsjettet ikke ble vedtatt. Hvis de hadde gjort det ville Norlén aldri ha nominert Andersson før avstemningen om budsjettet.

Miljøpartiets talspersoner Per Bolund og Märta Stenevi kunngjorde onsdag at de trekker seg fra regjeringssamarbeidet med sosialdemokratene Foto: Pontus Lundahl/TT / NTB

Fortsatt åpning for Magdalena Andersson

Talmann Norlén snakket i løpet av torsdagen med lederne for alle riksdagsgruppene, Ifølge ham ble da klart at ingen ting er forandret etter statsminister avstemningen onsdag.

Dermed ligger det fortsatt an til at Magdalena Andersson kan bli godkjent i Riksdagen, fordi det ikke er flertall for å stemme mot henne.

Slik det ser ut nå kan Sverige dermed på mandag få en statsminister Magdalena Andersson som leder en mindretallsregjering, i en Riksdag med klart borgerlig flertall.

Hvem skal sosialdemokratene samarbeide med?

Sosialdemokratene har inngått en avtale med Vänsterpartiet, som tilsvarer det norske SV, for å bedre økonomien til de dårligst stilte pensjonistene i Sverige.

Avtalen åpner også for at Sosialdemokratene skal snakke med Vänsterpartiet etter valget til neste år.

Sosialdemokratene har de siste årene hatt et samarbeid med det svenske Senterpartiet og Liberalerne, der et punkt var at et samarbeid med Vänsterpartiet i budsjettspørsmål var utelukket.

Liberalerne trakk tidligere i år seg fra dette samarbeidet, og nå sier også Senterpartiet at de ikke er bundet av tidligere avtaler.