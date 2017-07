NTB: EU jobber med å få Liu Xiaobo til Europa

Fredsprisvinner Liu Xiaobo skal nå være på et sykehus i Kina sammen med sin kone Liu Xia. Foto: AP

Etter det NTB kjenner til så jobber nå EU med å få Liu til Europa.

Siden det ble kjent at Liu lider av uhelbredelig leverkreft, har EU vært «i tett kontakt med kinesiske myndigheter for mer informasjon og en mulig flytting av Liu til Europa for behandling», opplyser en sentralt plassert EU-kilde til NTB.

Tidligere i dag ble det også kjent at FNs høykommissær for menneskerettigheter har engasjert seg i saken.

– Møtet fant sted på fredag og vi håper dialogen fortsetter de neste dagene og ukene, sier talsmannen for FNs høykommissær for menneskerettigheter, Liz Thorssell på en pressemøte i Genève i dag.

EU kritiske

Hva som konkret ble diskutert på møtet er ikke kjent, men de skal ha diskutert situasjonen til Liu og hans kone. Tidligere har EUs utenrikssjef Federica Mogherini bedt Kina løslate den kreftsyke fredsprisvinneren.

– I lys av den sviktende helsen og alvorlige tilstanden til fredsprisvinner Liu Xiaobo forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, sa hun i en uttalelse i forrige uke.

Liu Xiaobos kone Liu Xia skal blant annet ha sendt en forespørsel om at paret og hennes bror får forlate Kina. Siden sykdommen ble kjent, har hans støttespillere spekulert på om han er blitt forsømt eller mishandlet i fengselet. Dette avviser kinesiske myndigheter.

Både Frankrike, USA og Taiwan har tilbudt seg å ta imot Liu.

Kinesiske myndigheter har til nå hatt lite til overs for alle oppfordringene om å slippe fredsprisvinneren og hans kone, som sitter i husarrest, fri.

– Ingen land har rett til å blande seg og komme med uansvarlige kommentarer om indre anliggender i Kina, sa en talsmann for landets utenriksdepartement i forrige uke.

Nobelkomiteen skuffet

Og det er en oppfordring vår egen statsminister later til å ha tatt til etterretning. Erna Solberg har ved flere anledninger nektet å svare på spørsmål om situasjonen til Liu.

Det har blant annet fått Nobelkomiteens leder til å reagere.

– Jeg ville forventet at Norge, uansett hvilken regjering vi har, står på en plattform for menneskerettigheter og ytringsfrihet: At vi gir uttrykk for det og tør si ifra når det er et standpunkt som koster, sa Berit Reiss-Andersen i går.

Da Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010, førte det til en diplomatisk krise mellom Norge og Kina. Forholdet ble «normalisert» av Solberg-regjeringen først i fjor.

Statsministerens kontor har så langt henvist til Utenriksdepartementet om saken. I en skriftlig uttalelse i går til NRK skrev kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen at «det er en krevende sak» de følger tett.