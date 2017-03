Det hvite hus står fortsatt ved anklagene om at tidligere president Barack Obama satte i gang ulovlig etterforskning av valgkampen til Donald Trump.

NSA-topp: – Mangler forståelse

NSA-nestleder Richard Ledgett mener påstandene om at britisk etterretning skal ha avlyttet Trump er latterlige. Foto: HANDOUT / Reuters

Denne uken har det blitt hevdet at det var den britiske etterretningstjenesten GCHQ som gjennomførte avlyttingen av Trump, på ordre fra Barack Obama. Latterlig, sier nestleder i NSA Richard Ledgett.

– Påstandene mangler forståelse for hvordan forholdet mellom etterretningstjenestene samarbeider. Det ignorerer fullstendig den politiske virkeligheten, sier Richard Ledgett i et intervju med BBC.

Å spionere på Donald Trump ville ikke vært fordelaktig for den britiske regjeringen, med tanke på de potensielle konsekvensene, mener NSA-toppen.

– Det ville være utrolig lite smart av britene, forteller Ledgett.

Påstandene har også blitt avvist av den britiske etterretningstjenesten GCHQ.

Det hvite hus avviser

Det var pressetalsmann for Det hvite hus Sean Spicer som uttalte at britene sto bak avlyttingen av Trump Tower. Spicers uttalelse kom i form av et sitat fra tidligere dommer Andrew Napolitano.

Det var under en pressekonferanse denne uken at Sean Spicer videreformidlet anklager om at GCHQ skulle ha avlyttet Donald Trump. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Andrew Napolitano sto for uttalelsene som Spicer og Det hvite hus siterte. Her på vei ut av Trump Tower. Foto: SPENCER PLATT / Afp

I går avviste Spicer at Det hvite hus hadde anklaget Storbritannia for å overvåke Trump.

Under fredagens pressekonferanse med Donald Trump og Tysklands forbundskansler Angela Merkel avviste også Trump at administrasjonen hadde anklaget britene.

– Alt vi gjorde var å sitere en veldig talentfull juridisk stemme som var ansvarlig for å si dette på TV, jeg uttrykte ingen mening om det, sa Trump i går.

Under den samme pressekonferansen vitset den amerikanske presidenten om avlyttingspåstandene.

– Når det gjelder avlytting fra den forrige administrasjonen, har vi i det minste noe til felles, kanskje, sa Trump med henvisning til Merkel som skal ha blitt avlyttet av amerikanske etterretningstjenester.

Tror ikke Obama avlyttet Trump

Trump tvitret 4. mars at han var blitt avlyttet av sin forgjenger. Hittil har han ikke lagt fram bevis eller opplysninger som kan underbygge påstanden.

Både Demokratenes og Republikanernes leder i etterretningskomiteen i Representantenes hus opplyste denne uken at de fortsatt ikke har sett beviser som bekrefter påstandene fra Trump-administrasjonen.

Uttalelsene fra Det hvite hus har ikke blitt tatt godt i mot, men Donald Trump avviser å ha anklaget britene. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

– Det gjør meg dypt bekymret om presidenten fremsetter slike anklager uten grunnlag, fortalte demokraten Adam Schiff til AP denne uken.

Også Senatets etterretningskomité opplyste tidligere i uken at de ikke har sett bevis som tyder på at Trump Tower ble avlyttet, verken før eller etter presidentvalget.

– Vi ser ingen indikasjoner på at Trump Tower vargjenstand for overvåking, heter det i en felles uttalelse fra komitéleder Richard Burr og medlem Mark Warner torsdag, ifølge CNN.