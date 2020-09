NRKs reporter ved Moria-leiren: – Stor fare for sammenstøt

Fredag sendte greske myndigheter busslaster med opprørspoliti for å hindre at situasjonen eskalerer ytterligere mellom lokale innbyggere og migranter.

En stor demonstrasjon blant migrantene har møtt opp foran politisperringene og krever at de får forlate den nedbrente leiren. Mange av migrantene mangler mat og vann.

NRKs reporter ved Moria-leiren Gunnar Bratthammer sier situasjonen er anspent mellom opprørspolitiet og en stor gruppe migranter.

– Demonstrantene har kommet opp mot politisperringene. Det er veldig spent situasjon her og stor fare for sammenstøt.

Den greske regjeringen står klare med flere tusen telter til migrantene fra Moria-leiren. Men møter motstand fra lokale myndigheter og befolkningen på Lesvos, som frykter de midlertidige tilfluktsstedene blir til en annen permanent migrantleir, skriver Reuters.

– Vi har vært på veien i to dager, det er ikke noe vann eller mat. Og det er veldig kaldt om natten, sier 25 år gamle Zohra til Reuters.

I tillegg sendes tre skip fra marinen og ferjeselskapet Blue Star Chios, som kan gi ly midlertidig til rundt 2000 personer.

Tusenvis av migranter fra Moria-leiren har de siste nettene sovet langs veiene etter at migrantleiren brant ned onsdag.

Ifølge migrasjonsminister Notis Mitarachi ønsker lokalbefolkningen at migrantene flyttes fra øya.

– De regionale myndighetene ønsker at migrantene blir sendt til Pireás havn i Athen. Dette er ikke teknisk mulig og vil føre til flere sikkerhetsproblemer på grunn av koronaviruset, sier Mitarachi.

De lokale myndighetene på Lesvos har også vært imot regjeringens planer om å erstatte Moria-leiren med et lukket anlegg.

SMØRBRØD: Det deles ut smørbrød i Moria-leiren, men ikke nok til alle. Flere i leiren har ikke spist på to dager. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

Flere fra leiren koronasmittet

Migranter i leiren ble satt i karantene etter at en 40 år gammel mann testet positivt for koronaviruset i forrige uke. Minst 35 andre migranter testet positivt før brannen brøt ut.

Så langt har kun åtte av de smittede blitt funnet og satt i karantene.

Ifølge greske myndigheter var årsaken frustrasjon etter at koronasmittede i leiren skulle isoleres. En Moria-beboer sa til NRK i går at leiren ble satt fyr på for å vise avsky mot levevilkårene i leiren.

– Brannen startet fordi folk var sinte og ville vise at de var sinte. Vi satte fyr på hele leiren for å vise vår avsky, sier Mila.

Han og flere andre sier til NRK at de føler seg behandlet som dyr.

Leiren ble skapt for å huse 3000 mennesker, men 13.000 flyktninger og migranter var bosatt i leiren før brannen brøt ut.

SATELLITTBILDE: Slik ser Moria-leiren ut etter brannen. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES / Reuters

Norge sender helsepersonell

Torsdag ble det kjent at Norge sender et medisinsk kriseteam til Moria-leiren. Det var VG som først omtalte saken.

– Vi har besluttet å sende et medisinsk team til Hellas. Det gjør vi fordi situasjonen, som i utgangspunktet er veldig krevende for Hellas, har blitt enda verre. Det er et forferdelig bilde og de har bedt om denne typen hjelp, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NRK.

Ifølge Ropstad er det snakk om 25 helsepersonell, leger sykepleiere, logistikkpersoner.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier at et medisinsk team fra Norge som blir sendt til Hellas, ikke svekker intensivkapasiteten i norske sykehus. Teamet skal være på Lesvos i minst to uker.

Tar imot 400 enslige mindreårige

400 enslige mindreårige asylsøkere som holdt til i den nedbrente Moria-leiren på Lesvos, skal fordeles mellom ti EU-land. Det bekreftet Tysklands innenriksminister Horst Seehofer på en pressekonferanse fredag.

Tyskland og Frankrike vil ta imot de fleste av dem, mellom 100 og 150 hver. Finland og Italia er blant de øvrige landene i avtalen.

EU organiserte og finansierte allerede onsdag evakueringen av de 400 fra Lesvos. De ble fløyet til det greske fastlandet, der de nå er innkvartert på hoteller og på annet vis.