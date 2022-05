NRK Svarer: Hvorfor snakker Putin så mye om nazisme?

Over 2200 spørsmål er besvart i NRK svarer om krigen mellom Russland og Ukraina. Noen av de oftest stilte handler om den påståtte nazismen i Ukraina.

Hvorfor vil Russland «avnazifisere» Ukraina?

Russland har kommet med en rekke begrunnelser for hvorfor de har tatt seg inn i Ukraina.

At de ønsker å «avnazifisere» landet er en av disse. Russiske myndigheter har hevdet at Ukraina styres av nazister.

– Påstanden om at Ukraina skulle være infisert av nazister er en del av Putin-regimets propaganda som skal berettige regimeskifte i Kyiv, svarer forsker i statsvitenskap ved Oslo Met, Jørn Holm-Hansen.

– Avnazifisering er, unnskyld uttrykket, ren propaganda som ikke har noen rot i virkeligheten, svarer førsteamanuensis i samfunnsvitenskap ved Nord Universitet, Bjørn Olav Knutsen.

Ukraina har likevel ikke vært helt fritt for nazistisk og nynazistisk tankegods de siste årene.

Et kjøpesenteret er totalskadd etter russiske angrep på den ukrainske byen Odesa denne uka. Foto: OLEKSANDR GIMANOV / AFP

Hva med Azov-bataljonen?

Mye av oppmerksomheten rundt ukrainsk nynazisme har vært knyttet til den såkalte Azov-bataljonen. Den hadde sitt utspring fra en høyreekstrem organisasjon. Denne gruppen kjemper nå mot Russland.

Det skriver Faktisk.no.

Kåre Dahl Martinsen, professor ved Institutt for forsvarsstudier, mener Azov-bataljonen har blitt kritisk beskrevet med jevne mellomrom de siste årene. Likevel er de viktige for Ukraina nå.

– Det er begrenset hva slags krav vi kan stille så lenge vi ikke sender egne soldater til Ukraina. I og med at ukrainske styrker er i klart mindretall sammenlignet med invasjonshæren, kan jeg ikke helt se for meg at vestlige land vil forlange at bataljonen skal nedlegges.

ARKIV: Medlemmer av Azov-bataljonen under en markering i mars 2020. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Jørn Holm-Hansen svarer slik:

– Når Ukraina har fått okkupantene ut og vi skal bistå dem med gjenoppbyggingen, kan det være grunn til å pirke borti to ting. Det ene er Azov-regimentet, en ytre høyre-gruppe som i 2014 ble innlemmet i den ukrainske nasjonalgarden. Hvor avideologisert er de egentlig blitt siden den gang?

Ukraina har ikke noe større problem med nynazister enn andre europeiske land og Russland, mener ekspertene.

Hva legger egentlig Russland i begrepet nazisme?

Vladimir Putin har sammenlignet kampene i Ukraina med sovjeternes kamp mot Nazi-Tyskland.

Det siste er en viktig del av moderne russisk historie. Den kampen står sterkt blant russere. Det er blant annet derfor Russland markerer seieren i andre verdenskrig i stor skala.

– På denne måten får unektelig Kremls «nazi-narrativ» betydelig kulturell slagkraft i den russiske befolkningen, svarer stipendiat i russisk media og kommunikasjon ved UiB, Johanne Kalsaas.

Vladimir Putin legger en krans på et minnesmerke for soldater som kjempet under andre verdenskrig, mandag 9. mai. Foto: Anton Novoderezhkin / AP

Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i sikkerhetsstudier ved UiT, mener de russiske forklaringene på begrepet «nazist» har vært varierende.

– Begrepet virker i hvert fall delvis effektivt i den russiske sammenhengen for å skape et fiendebilde av Vesten, og derfor samle støtte til deres krig.

Hun forklarer at russerne ser på nazisme som vestlig fordi den kom fra Tyskland.

– Nazisme har samtidig blitt blandet med nesten alt vestlig. Det vil si vestlige verdier. Man har sett LHBT-bevegelser og rettigheter er lagt under nazisme i at de gjenspeiler vestlige holdninger som kommer til å ødelegge Russland, ifølge dette narrativet.

Gjørv forklarer at også jøder nå er inkludert i dette bildet, for å forklare hvordan det er mulig for Ukrainas president Zelenskyj (som er jødisk) å støtte nazisme.

–Det ser ut at Russland bruker begrepet nazisme for å overbevise den russiske befolkningen om at dette er en skikkelige fiende. Gitt hvor langt de tar det, jeg er usikker om det fungerer sånn de vil, sier hun.