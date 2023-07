– Vær forsiktig, sier Abdul Salam i det vi går opp trappen til huset hans.

Det ligger vridd metall og betongrester i trappene.

– Hele huset kan rase sammen når som helst, sier 56-åringen.

Han tar oss med til det som for bare en uke siden var en nyoppusset stue. Det ver før israleske styrker mandag innledet den største operasjonen på Vestbredden på 20 år.

– Her er baren jeg bygde med mine egne hender. Her serverte vi gjestene våre te, kaffe og fingermat.

BOMBET: Abdul Salam bak baren han bygde i stua for noen måneder siden. Foto: Yama Wolasmal

– Der borte lå den nye sofagruppen vår, og her hadde jeg bygd en egen TV-stue for barna mine, sier håndverkeren mens han plukker opp deler av flatskjermen som har smeltet på stuegulvet.

Nå har alt bokstavelig talt gått opp i røyk. Vi står i et forkullet rom hvor alt er brent ned til betongen. To av ytterveggene mot gaten er blåst vegg. Fra taket er armeringsstålet synlig.

Ble tvunget ut

– Israelske soldater ba oss komme oss ut. De sa huset vårt var et mistenkelig bygg som skulle bombes.

– Vi fikk en times tid på å pakke livet vårt, før de tvang oss ut, sier seksbarnsfaren.

Han sier at soldatene la eksplosiver flere steder i huset og sprengte blant annet stua i filler. Nå står huset igjen som et skall av en bygning, med en utbombet etasje og store sprekker i resten av fasaden.

SPRENGT: Slik ser huset til Abdul Salam og Hala ut etter det israelske angrepet. Foto: Nadir Alam

På et stuebord i et annet rom ligger tekoppene, sukkertøyet og kortstokken familien spilte med fortsatt igjen – dekket fullstendig av betongstøv. Familiefaren er overraskende fattet når han går gjennom ruinene for å redde det han kan av eiendeler og minner. Det står verre til med kona Hala.

– Gud, ødeleggelser overalt, sier hun i det hun går inn på barnerommet. En stor bit fra den tunge inngangsdøren i metall har boret seg gjennom flere veggen og sitter kilt fast i et av klesskapene til barna.

BARNEROM: Hala er sint på israelske soldater som sprengte deler av huset hennes. Foto: Yama Wolasmal

Hun holder seg for munnen for å holde tårene tilbake.

– Til og med klærne våre har de skutt i filler. Se, det er kulehull i alle skapene, sier hun og plukker opp en hullete liten kjole. Vi har ingen ting å gå med lenger. Hvorfor?

Det spørsmålet sitter mange av beboerne i leiren i Jenin igjen med etter det israelske angrepet:

–Hvorfor ble hjemmene våre bombet og ødelagt?

– Jaktet på terrorister

NRK har i flere dager bedt om et intervju med talsmannen for det israelske forsvaret, IDF, for å gi dem mulighet til å forklare hva som skjedde under operasjonen i Jenin. Vi har sendt flere skriftlige henvendelser til pressekontoret, men kun fått til svar at de ikke har mulighet til å stille til intervju.

På Twitter har det IDF vært aktiv. de skriver de gikk til angrep på væpnede palestinske grupper som holder til i flyktningleiren. De mener krigere herfra har stått bak en rekke skyteepisoder og knivangrep på israelske borgere.

Minst 25 israelere har det siste året blitt drept. Mange av drapsmennene har vært unge menn fra leiren i Jenin.

IDF har publisert bilder av eksplosiver og våpen de sier har funnet i flyktningleiren under storoffensiven.

Twitter-melding fra IDF der de viser frem våpen de sier de har funnet i flyktningeleiren. Foto: Twitter

– Vi vil fortsette så lenge det er nødvendig for å få slutt på terrorisme. Vi vil ikke la Jenin igjen bli et tilfluktssted for terrorisme, sa statsministeren Benjamin Netanyahu etter at den to døgn lange operasjonen var over.

Statsminister Benjamin Netanyahu sier at operasjonen i Jenin var rettet mot terrorister som vil utslette Israel. Foto: AP

At det finnes krigere i leiren i Jenin er det ingen tvil om. De går under navnet «Jenin-brigadene», og består av unge menn med alle slags bakgrunner, fra arbeidsledige til godt utdannede menn som jobber som leger og ingeniører. De har sett seg lei på den israelske okkupasjonen og har tatt til våpen.

For Israel er de terrorister. For palestinere er de frihetshelter som blir hyllet.

KRIGERE: Det finnes flere hundre militante palestinere i flyktningleiren i Jenin. Israel ser på dem som terrorister. Foto: Reuters

Den israelske operasjonen var den største på den okkuperte Vestbredden på 20 år. Israel sendte inn rundt 1000 kommandosoldater, hundrevis av pansrede kjøretøy, droner og kamphelikoptre mot den lille leiren som måler under en kvadratkilometer.

Minst 12 palestinere ble drept i den israelske offensiven. Tre av dem var barn.

Over 100 personer er skadet. De fleste av dem skutt i overkroppen av israelske skarpskyttere, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Den israelske statsministeren forsikret om at soldatene hans hadde gjort alt de kunne for minimere skade på sivile. Det er både FN og beboerne i Jenin fullstendig uenig i.

Angrepet av politihund

– Israelerne slo ned ytterdøren vår uten forvarsel, og slapp løs en aggressiv politihund på meg, sier palestinske Ammar som møter oss stua som er endevendt av soldatene.

– Hunden gikk til angrep på meg. Jeg ble kastet i bakken av hunden, men klarte å holde ham vekk fra ansiktet mitt ved å dra hardt i ørene hans.

SKADET: Ammer ble bitt av en israelsk politihund, sier han.

Mens han beskytter seg mot hunden, sier han at han blir omringet av israelske soldater som peker automatvåpnene mot hodet hans.

– Slipp hunden og legg armene dine til side, hvis ikke skyter vi deg i hodet skrek de, sier 45-åringen.

I det han slipper hunden går den løs på beinet hans. Den biter seg fast i leggen hans.

– Jeg skrek av full hals uten at soldatene fjernet hunden. De sto rundt og pekte våpnene sine mot meg, sier Ammar og viser oss bittmerkene på beinet.

Familiefaren hinker rundt i stua og viser oss rundt.

– De brukte huset mitt som en slags post. Herfra angrep de andre hus i nabolaget, forteller palestineren.

Det israelske forsvaret sier at de kun angrep tilholdsstedene til militante palestinere. Er du, eller noen i familien din en del av den væpnede motstanden?

– Absolutt ikke. Jeg har fire barn og er en helt vanlig bilmekaniker, sier Ammar.

– Når jeg spurte israelerne hvorfor de ødela huset mitt, sa de bare at de ble beskutt fra nabolaget mitt og at de mistenkte meg for å være en del av motstanden.

– En mistanke er nok for at israelerne ødelegger livet mitt, sier Ammar.

Lang motstandshistorie

Leiren i Jenin minner om favelaene i Brasil. Murhus som klamrer seg oppover en liten høyde. Trange smug på 4–5 meter skiller husene som ligger tett i tett. Her bor det mellom 15-20.000 flyktninger på et bitte lite område.

Slik så det ut i deler av flyktningleiren under det israelske storangrepet. Foto: AFP

Dette er mennesker som ble drevet på flukt da Israel ble opprettet for mer enn 75 år siden. De trange gatene var som dødsfeller for de israelske soldatene som fryktet å bli beskutt. Derfor fant de en annen måte å bevege seg rundt i leiren på.

Ammar viser oss et stort, gapende hull i stueveggen.

– Soldatene slo seg fysisk gjennom husveggene for å komme seg trygt fra hus til hus.

For å unngå å bli beskutt i gatene slo israelske soldater seg gjennom husveggene for å gå fra hus til hus. Foto: Yama Wolasmal

Nå står han igjen i et ødelagt og rasert hjem.

Hvordan skal du bygge opp igjen huset ditt?

– Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne engang. Huset var alt vi hadde. Men takk Gud for at de ikke drepte, eller arresterte noen i familien min, sier Ammar og holder hardt rundt sin 12 år gamle sønn som står ved siden av ham.

Harme og hat

TRANGT: Husene i flyktningleiren ligger tett i tett.

Seksbarnsmoren Hala går rundt i det utbombede huset i sjokk, mens hun plukker opp barnas leker, tegninger og børster støv av familiebilder som ligger knust på gulvet.

– Det er helt forferdelig. Hvorfor skjedde dette med oss. Vi er bare vanlig sivile.

Mannen sier det verste var å forklare yngstesønnen på ni, hvorfor huset deres ble ødelagt av israelske soldater.

– Jeg måtte si det som det er. Jødene gjorde dette.