NRK-kilder: Norske ransofre i Panama drar hjem i natt.

Overfallet skjedde forrige fredag kveld, lokal tid (natt til lørdag, norsk tid) etter at de norske ungdommene hadde ankret opp seilbåten sin i bukta Nombre de Dios på Panamas nordkyst.

De maskerte og bevæpnede ranerne kom i småbåter og truet til seg penger, mobiltelefoner og andre verdisaker fra de seks nordmennene – fire menn og to kvinner.

Ranerne ble raskt pågrepet, fordi politiet greide å lokalisere de stjålne mobiltelefonene.

Bistått politiet

Det nasjonale politiet i Panama har hatt ansvaret for etterforskningen av overfallet. Foto: Arnt Stefansen / NRK

De norske ungdommene har vært innlosjert på et hotell i det nordlige Panama, der de har fått medisinsk hjelp og har hatt politivakthold 24 timer i døgnet.

De har valgt å bli i Panama for å bistå politiet under etterforskningen av overfallet, og de var til stede da de pågrepne ble fremstilt for varetektsfengsling torsdag.

Politiet her i Panama sier de er takknemlig for at de norske har vært villige til å bistå, og sier det har vært viktig for å oppklare av saken.

Lang varetekt

De seks overfallsmennene er varetektsfengslet for et halvt år, og politidirektør Manuel Castillo beskriver dem slik, i et intervju med NRK:

– De er alle unge menn. De er fra det samme stedet, og de kjenner hverandre. To av dem er fettere. Det er tragisk at de har begått denne ugjerningen.

- Vi uttrykker stor medfølelse og beklagelse overfor de norske ungdommene, sier direktør Manuel Castillo i Panamas nasjonale politi. Foto: Arnt Stefansen / NRK

En årsak til den lange perioden med varetekt, er at overfallet på de norske regnes som en særlig alvorlig handling fordi det skader turistnæringen og dermed landets økonomi.

Skjerpet sikkerhet

En ny lovbestemmelse slår fast at kriminelle som skader landets økonomi får 30 prosent tillegg i straffen. Og de har ingen mulighet for å bli satt fri før hele dommen er sonet. Strafferammen for overfallet på de norske ungdommene er 10–18 års fengsel.

Etter det brutale overfallet har myndighetene satt inn store ressurser for å unngå at flere besøkende i Panama opplever det samme som den norske vennegjengen.

Da NRK i går besøkte området der overfallet skjedde ble vi stanset flere ganger i politikontroll.

De siktede føres ut av rettslokalet etter fengslingsmøtet sist torsdag. Foto: TVN-Panama

Reiser hjem

De norske ungdommene reiste lørdag fra hotellet i det nordlige Panama ned til hovedstaden Panama City, og ifølge flere kilder NRK har snakket med reiser de med fly til Norge i natt, norsk tid.

Myndighetene her i Panama har overfor NRK gitt uttrykk for sterk medfølelse og beklagelse overfor de norske ofrene og deres familier.