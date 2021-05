NRK i Gaza: – Blodet til barna mine vil hjemsøke Israel for alltid

Det var en helt vanlig kveld hjemme hos familien Ishkuntana i Gaza by. Riad, som til daglig jobber som servitør, hadde kommet hjem etter en lang dag på jobb. Kona hadde lagt de fem barna dere. De satt sammen og så på nyhetene. Det eneste som var annerledes denne kvelden var drønnene fra israelske bomber rundt dem.

– Vi skvatt hver gang en bombe traff bakken. Selv om det var et stykke unna, kjentes det som et jordskjelv hver gang, sier Riad.

De satt klistret til TV-skjermen og så på den arabiske nyhetskanalen Al Jazeera for å følge dramatikken på bakken. Etter å ha hørt nok et kraftig drønn, gikk kona bort til barnas rom for å se etter dem. Det var da det smalt.

Lå fastklemt under betong

– Plutselig kjente vi en voldsom eksplosjon og en varm bølge slå inn mot oss. Det neste jeg husket var at jeg lå fastklemt under betong.

Det fire etasjer høye bygget kollapset. Fembarnsfaren var ved bevissthet og kunne høre barna rope om hjelp.

– Jeg hørte barna mine rope på meg. Zain som var bare to og et halvt år gammel ropte: «Pappa, pappa». Men jeg kunne ikke gjøre noe for ham. Det var store vegger mellom oss.

Riad viser oss bilder av lille Ziad og broren Hamed på fem. De spaserer hånd i hånd langs strandpromenaden i Gaza. Videoen er tatt av faren dagen før bombene traff.

– Her er vi på tur ved havet. Vi satt og koste oss. Ziad var så glad i jordbæris, sier Riad og blir blank i øynene, mens han skroller mellom bilder av barna med den bandasjerte fingeren sin.

– Og dette er Dana som var ti, og her har du Lana som var tre.

Riad skroller mellom bilder av barna. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Ropte til barna

Hele familien satt fast i ruinene bare meter fra hverandre. Foreldrene ropte til barna for holde motet deres oppe. Men etter en stund ble stille.

– Én etter én forsvant stemmene til barna mine. Jeg ropte og ropte, men fikk ingen svar. Det var da jeg skjønte at de var borte.

Riad og familien bodde i Gaza by, i den travle AlWihda-gaten. Når vi besøker området er det tett i tett med boligblokker og en trafikkert vei med mange butikker på gateplan. Her ble tre boligblokker truffet av israelske bomber og jevnet med jorden.

– Dette var ett av de fredeligste stedene i hele Gaza. Det var bare sivile som bodde her. Barnefamilier. Ingen militære mål. Vi følte oss trygge, men lite visste vi.

I disse ruinene mistet Riad familien sin. Her lå leiligheten deres som ble bombet av israelske fly. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Ikke sivile mål

NRK har vært i kontakt med det israelske forsvaret, IDF. Vi har spurt hvorfor IDF angrep AlWihda-gaten, hvor minst 42 sivile ble drept. Etter flere dager fikk vi følgende svar:

«Det stemmer at vi angrep AlWihda-nabolaget, men målet for bombene var ikke sivile mål. I motsetning til Hamas, som skyter raketter mot byene våre, gjør vi alt vi kan for å hindre tap av sivile liv. Vi bombet Hamas-tunneler under bakken, og i dette angrepet ser det ut til at fundamentet til bygningene i nærheten ga etter og kollapset.»

Den forklaringen kjøper ikke Riad.

– Dette nabolaget, som dere ser, har ingen store kratre hvor bakken har sunket inn. Det ville vært naturlig vis det var tunneler under bakken her. Alle kratrene dere ser er fra den kraftige bombingen. Israel angrep et sivilt området med F-35 jagerfly, sier han.

– Psykiske skader

NRK saumfarte ruinene og åstedet for bombingen. Det var ingen tegn til at bakken har sunket inn, noe som ville vært naturlig hvis det var tunneler som ble bombet.

Souzie (8) rett etter at hun ble reddet ut av ruinene. Foto: Privat

Det eneste vi finner er store ruinhauger, betong, vridd metall og personlige eiendeler. Det ligger møbler, sykler, bøker, barneklær og leker klemt fast i ruinene overalt.

Riad har bare sin åtte år gamle datter Souzie igjen. Hun har tydelige skader på hodet etter å ha sittet fast i ruinene i mange timer.

Riad stryker henne over håret og kuttet hun har fått i panna. Hun har også et stort blåmerke på kinnet. Men de psykiske skadene til åtteåringen er langt større enn de fysiske, ifølge faren.

TRAUMATISERT: Åtte rå gamle Souzie klarer ikke å snakke etter bombeangrepet hvor hun mistet mor og fire søsken, sier faren. Foto: Gunnar Bratthammer

– Souzie har ikke snakket ordentlig på en uke, sier Riad og prøver å snakke med datteren. Hun lager bare pipelyder og dytter han bort.

– Hun er ikke seg selv. Hun gråter ukontrollert og lager bare lyder når hun skal prøve å si noe, sier Riad.

Den sønderknuste faren sier han aldri vil tilgi israelske styrker for det de gjorde mot familien hans.

– Jeg vil si til de kriminelle israelerne: Blodet til barna mine vil hjemsøke dere for alltid. Disse barna var uskyldige. De ønsket seg et godt liv akkurat som barna deres. Nå er de revet vekk.