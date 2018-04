NRK erfarer: USAs ambassadør til Washington for å diskutere straffetoll

Det vakte oppsikt og bekymring da Norge var ett av landene som rammes av straffetollen som USA innfører på stål og aluminium. Tollen er på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium. EU skaffet seg et midlertidig unntak. Det samme gjorde flere andre nære amerikanske allierte. Men ikke Norge.

BEKYMRET: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har uttrykt bekymring for USAs nye handelspolitikk. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er alvorlig og bekymringsfullt at USA har besluttet å innføre handelshindre. Vi forventer at WTO-regelverket respekteres og at Norge likebehandles i denne saken, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide til NTB.

Hun sa også at de jobber med Trump-administrasjonen for å få opphevet tiltaket.

Til Washington

Etter det NRK kjenner til skal USAs nyutnevnte ambassadør til Norge, Kenneth Braithwaite, reise til Washington i neste uke. Der skal han blant annet ha samtaler om tollen på stål og aluminium. USAs ambassade vil ikke kommentere reisen nærmere, men Braithwaite sa før påske til Adresseavisen at han jobber for å sikre Norge unntak fra Trumps nye straffetoll.

– Når det gjelder slike kompliserte avtaler mellom land er det av og til slik at ikke all informasjon kommer fram. Toll-saken er ikke ferdig utformet og avgjort. Forhåpentligvis kan vi løse det til beste for både USA og Norge, sa han.

Støre ba statsministeren engasjere seg

Bare 0,2 prosent av norsk stål- og aluminiumproduksjon går til USA.

VENNER: USAs president Donald Trump tok godt imot statsminister Erna Solberg, men Norge fikk ikke unntak på straffetollen som andre allierte. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Men Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mente statsminister Erna Solberg burde engasjere seg. Han fryktet, som mange andre, for de langsiktige konsekvensene av en mulig handelskrig.

– Det må et lite land med en åpen økonomi ta på stort alvor. Mer enn omfanget av handelen, bør det at dette kan skje, uroe oss, fordi det betyr at de politiske forbindelsene vi mener er gode, ikke automatisk gir beskyttelse, sa Støre til NTB.