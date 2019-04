Notre-Dame: Flere sikkerhetsbrudd i forkant av brannen

Det skal ha tatt 35 minutter før brannvesenet ble varslet etter at den første brannalarmen gikk i Notre-Dame mandag 15. april, avslører den franske avisen Le Canard enchaîné.

Forsinkelsen skal ha oppstått på grunn av en rekke menneskelige feil.

35 minutter før brannvesenet ble varslet

Den første røykalarmen som gikk av i Notre-Dame forrige mandag, ble ansett som en falsk alarm, ifølge sikkerhetsvakten på stedet.

Da personalet i katedralen gikk for å sjekke årsaken til at alarmen ble utløst, fant de ingen tilløp til brann. Feilen, ifølge dem, skal ha vært at en av de ansatte i alarmselskapet Elitys, guidet dem i feil retning fra der alarmen ble utløst, skriver Le Canard enchaîné.

Da de til slutt oppdaget branntilløpet i den såkalte «skogen», 35 minutter senere – ble brannvesenet kontaktet.

Alarmselskapet Elitys nekter imidlertid overfor Le Canard enchaîné, å ha guidet personalet i katedralen i feil retning.

Se videoen fra innsiden av katedralen. FOTO: FRFT/EBU/REUTERS Du trenger javascript for å se video. Se videoen fra innsiden av katedralen. FOTO: FRFT/EBU/REUTERS

Røyket på stillaset

De siste åtte dagene har det svirret mange teorier knyttet til hva årsaken til den dramatiske brannen i Notre-Dame kan ha vært.

Ifølge Le Canard enchaîné bekrefter nå arbeiderne som jobbet på stillaset utenfor Notre-Dame at de av og til røyket, til tross for et røykeforbud.

RØYKTE UNDER SPIRET: Byggeselskapet som var ansvarlig for stillaset innrømmer at noen av arbeiderne deres røykte mens de jobber rundt spiret til Notre-Dame. Foto: Thibault Camus / AP

Selskapet Le Bras Frères som var ansvarlig for stillaset rundt spiret til Notre-Dame, innrømmer at noen av deres arbeidere brøt røykeforbudet.

Overfor den franske avisen Le Parisien forteller de at de angrer, men at de utelukker enhver forbindelse mellom røykingen og brannårsaken. Avisen skriver at politiet har funnet syv sneiper i området under spiret.

Spiret i Notre-Dame raser ned i brannen Du trenger javascript for å se video. Spiret i Notre-Dame raser ned i brannen

– Ja, det er noen personer som fra til annen har brutt forbudet, og vi angrer på det. Men vi vil forsikre at det ikke under noen omstendigheter kan være en dårlig slukket røyksneip som er årsaken til brannen, sier selskapets talsmann, Marc Eskenazi til avisen.

Han presiserer at det var et forbud mot å røyke på stillaset, men at «det ble mer eller mindre respekter, fordi det var komplisert å gå ned for å røyke, ettersom det tok lang tid.»

BRAKK: Dette spiret brakk og ble helt ødelagt i brannen som herjet Notre-Dame i Paris på mandag. Nå vil den franske regjeringen utlyse en arkitektkonkurranse om å få bygge et nytt spir. Foto: Bertrand Guay / AFP

Skal ha brutt sikkerhetsforskrifter

I 2012 ble det installert elektriske ledninger i forbindelse med renoveringen av deler av katedralens tre klokker, forteller en av de ansatte i katedralen til avisen Le Figaro.

Dette var i strid med sikkerhetsforskriftene, men ble tillatt på grunn av restaureringen. Ifølge katedralens ansatte skulle anlegget vært fjernet da renoveringen var ferdig, uten at det ble gjort, skriver avisen.

Klokkene kimte klokken 18.04 mandag ettermiddag, 12 minutter før den første røykalarmen gikk av i katedralen.

BRUKER ELEKTRISK VERKTØY: I videoen fra TF1 er det en sekvens der en arbeider skrur inn en stor mutter med et kraftig, batteridrevet verktøy. Foto: TF1

– Hverken sveiset eller brukte varme

På spørsmål fra avisen Le Parisien om et branntilløp kan ha startet på grunn stillasheisenes elektriske motorer, presiserer talspersonen til Le Bras Frères at motorene ikke var et problem.

– De var uansett langt fra spiret, og det er kjent at brannen startet inne i bygningen, forteller han til avisen.

Det er kjent at brannen oppsto inne i kjernen av taket, som var en trestruktur forseglet med blyplater. Taket gjorde det derfor vanskelig å få inn vann slik at flammene kunne slukkes.

Le Bras Frères har tidligere uttalt at de hverken har sveiset eller brukte varme på andre måter i arbeidet på taket, som flere franske medier tidligere har spekulert på.

STORE STILLAS: Flere av stillasene har brent ned eller er skadet i brannen, nå skal nye stillas bygges rundt for å sikre konstruksjonen. Foto: Christophe Archambault / AFP

Det eneste arbeidet som ble gjort ifølge firmaet, var montering av stillasene de senere skulle bruke i restaureringsarbeidet på taket og på spiret, som begge ble ødelagt i brannen. Den siste arbeideren forlot taket én time før brannen ble oppdaget.

I et brev dater 18. april, tre dager etter brannen, takket kulturdepartementet Le Bras Frères for sitt engasjement «i sikkerhetsoperasjonen, nødssituasjonen og i å sikre bygningen.»