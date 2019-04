Notre-Dame i Paris står i brann

Brannen startet rett før klokken 19.00 og en stor evakuering er iverksatt. Et stort antall brannmannskap er på stedet for å bistå i slukningsarbeidet.

Ifølge kirkens eget program skal en messe ha pågått mellom klokken 18.15 og 19.00.

Brannvesenet sier ifølge franske CNews at brannen kan være relatert til det pågående byggearbeidet på katedralen.

Frankrikes president Emmanuel Macron har annonsert at han utsetter kveldens planlagte tale på grunn av de ekstraordinære omstendighetene.

Røyken sprer seg

I en melding på Twitter ber lokale myndigheter folk om å holde seg borte fra området.

Bilder publisert i sosiale medier viser at røyken fra brannen sprer seg over store deler av Paris.

Et medlem av brannvesenet sier til Le Figaro at det kommer til å brenne lenge. Direktebilder fra Paris viser at store deler av katedralen står i brann, og at deler av taket har brent ned.

Notre-Dame er en av de mest kjente og best besøkte turistattraksjonene i Europa. Katedralen ble bygget i 1163 og er deretter blitt bygget på i flere omganger.