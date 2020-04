– Vi har gjort alt som står i vår makt for å redusere kostnader, men det er ikke nok, sier Norwegians konsernsjef Jakob Schram på en pressekonferanse i ettermiddag.

Norwegian var i en presset økonomisk situasjon allerede før koronapandemien slo til for fullt. Nå er situasjonen kritisk, med tilnærmet null i inntekter mens kostnadene løper. Kun 7 av Norwegians over 170 fly er i drift i dag, alle med utgangspunkt i Norge.

Derfor blir nå pilot– og kabinselskaper i Sverige og Danmark slått konkurs. Ved konkurs «slipper» Norwegian å betale lønn til ansatte som uansett ikke har noe å gjøre. I Norge sørger permitteringsreglene for at staten dekker lønnskostnadene for de norske ansatte.

– Dette har vært en ekstrem tung beslutning, og jeg vil beklage på det sterkeste til våre medarbeidere som blir berørt, sier Schram.

Samtidig tenner han kanskje et lite håp hos dem som fortsatt ønsker å jobbe på flyene med de røde nesene. Han sier selskapet nå jobber døgnet rundt for å komme gjennom krisen «bedre og sterkere enn noensinne».

– Da håper vi å kunne tilby jobber til så mange som mulig av dem som er berørt i dag.

Norwegian er for øvrig i forhandlinger med egne kreditorer, blant annet for å oppfylle krav til å motta krisehjelp fra norske myndigheter. Hvordan forhandlingene med kreditorene går, vil ikke Schram si noe om i dag.

Nesten 5000 ansatte berørt

Følgende selskap er begjært konkurs:

Pilot Services Sweden AB

Norwegian Pilot Services Denmark Aps

Norwegian Cabin Services Denmark Aps

Norwegian Air Resources Denmark LH Aps

I tillegg sier Norwegian opp avtalene med selskapene OSM Aviation og Rishworth. Disse har levert bemannings– og rekrutteringstjenester til Norwegian.

Totalt påvirker dette totalt 1571 piloter og 3134 kabinansatte i Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia og USA. Det er nå opp til konkursdomstoler og konkursforvaltere i de respektive landene som tar saken videre.

Morselskapet Norwegian og de rundt 700 pilotene og 1300 kabinansatte med base i Norge, Frankrike og Italia berøres ikke av permitteringene.

Peker på ulike permitteringsregler

Som NRK tidligere har skrevet om, så er permitteringsreglene ulike i Norge, Sverige og Danmark. Konsernsjefen i Norwegian trakk fram disse forskjellene som medvirkende til at pilot– og kabinselskaper nå slås konkurs.

– I Norge har man permitteringsmuligheter som innebærer at staten står for lønnskostnadene i en permitteringsperiode. Dessverre finnes ingen helt tilsvarende løsninger i Sverige og Danmark, sier Schram.

De svenske og danske reglene gjør at Norwegian fortsatt måtte ha båret noen av lønnskostnadene ved permittering. Norwegian har bedt svenske og danske myndigheter om ekstra støtte til å komme gjennom krisen, men har ifølge konsernsjefen ikke fått noen konkrete forslag.

– Vi har ikke tid til å vente lenger, for denne krisen er akutt, sier Schram.

Han sier den første søknaden om støtte ble sendt til svenske myndigheter for en måned siden.

Flyanalytiker: – Blir selskap med fokus på Norge

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier til NRK at Norwegian nå snur hver stein for å kutte kostnader frem mot generalforsamlingen 4. mai.

– Jeg tror det ligger an til at Norwegian vil bli kraftig nedskalert og bli et selskap med fokus på hjemmemarkedet i Norge, sier Elnæs til NRK.

Han peker på at det er en stor del av selskapet som blir berørt.

– Det er nesten 5.000 som er påvirket av de 11.000 ansatte som Norwegian har. Jeg tror det sier noe om hvor (konsernsjef) Jacob Schram og de er på vei, sier Elnæs.

Han trekker for øvrig, som selskapet, fram forskjellen i permitteringsregler i Norge, Sverige og Danmark som årsak til at det er datterselskaper i Sverige og Danmark som nå begjæres konkurs.

Norwegian er for tiden i forhandlinger med kreditorer om en kriseplan som skal redusere selskapets enorme gjeldsbyrde. Planen innebærer at en rekke av dagens kreditorer vil gå inn som eiere (vil få omgjort gjeld til aksjer i selskapet). Elnæs mener konkursbegjæringene som ble kjent i dag må ses i sammenheng med dette:

– Jeg tror Norwegian må ta noen dramatiske grep for å tilfredsstille kreditorene i den restruktureringsplanen ledelsen i Norwegian nå diskuterer med mange långivere. De får bare en mulighet nå. Hvis ikke det går, kan det gå skikkelig gærent, sier Elnæs.