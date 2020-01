Norwegian fortsetter å fly over Iran

Blant selskapene som onsdag har gitt beskjed om at de inntil videre ikke vil fly over iransk og irakisk luftrom er Lufthansa, Air France og australske Quantas.

– Flyruter blir justert kontinuerlig i tråd med beslutningene til franske og regionale myndigheter for å sikre det høyeste sikkerhetsnivåer, skriver Air France i en pressemelding.

Også Malaysia Airlines og Singapore Airlines sier de vil unngå iransk luftrom. Også en rekke andre flyselskaper har omdirigert flygingene.

Amerikanske luftfartsmyndigheter har forbudt alle amerikanske piloter og selskaper å fly over iransk og irakisk luftrom. Det gjelder også deler av luftrommet over Persiabukta.

Russiske transportmyndigheter ga onsdag landets flyselskaper beskjed om ikke å fly over Iran, Irak, Oman og Persiabukta.

Norwegian fortsetter

Norwegian skriver i en e-post til NRK at selskapet fortsetter sine flyginger over iransk luftrom, på flyginger til og fra Dubai.

Selskapet skriver at de er i tett dialog med luftfartsmyndigheter og at de forholder seg til disse.

– Sikkerheten for våre passasjerer og vår besetning har alltid absolutt høyeste prioritet, skriver selskapet.

SAS opplyser til NRK at de ikke flyr i regionen.

40–50 minutter lenger

Det er først og fremst flyginger til/fra Asia og Australia fra fly-knutepunktene i Dubai og Doha som blir berørt av at flyselskapene slutter å fly over Iran.

Det australske flyselskapet Quantas opplyser at de omdirigerer sin rute fra London til Perth slik at den ikke lenger går over iransk luftrom.

Ifølge Quantas vil det gjøre reisen 40–50 minutter lenger. Det vil også føre til flyene må ta med seg mere drivstoff på turen og dermed føre til at flygingen koster mer for selskapene.

Rakettangrep og flystyrt

Selskapenes omdirigeringer kommer etter at Iran avfyrte raketter mot to militærbaser i Irak i natt og et ukrainsk passasjerfly krasjet utenfor Irans hovedstad Teheran.

Det skal ha vært minst 170 personer om bord i flyet og ingen skal ha overlevd.

Ifølge Ukrainas ambassade i Iran skyldes ikke flystyrten terrorisme, men en teknisk feil på motoren.

Den ukrainske utenriksministeren sier at det var ti svensker om bord i det styrtede flyet. Det norske utenriksdepartementet opplyser til NRK at de så langt ikke har noen indikasjoner på at det er nordmenn blant de rammede.