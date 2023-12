Norskeigd skip har vorte angripe Raudehavet

Skipet er eigd av norske Inventor Chemical Tankers og frakta diodiesel, stadfestar selskapet til E24.

– Skipet er treft av eit objekt, seier dagleg leiar Øystein Elgan for Swan Atlantic til avisa.

Reieriet har sitt hovudkontor i Bergen, og er eigd av investeringsselskapet Rieber & Søn AS.

Elgan legg til at dei så langt ikkje har bilde eller skaderapportar frå hendinga. Av dei 25 ombord skal ingen vera skadde.

– Utover det veit me lite, seier han til avisa.

Reieriforbundet: – Forventar løysingar

– Angrepet understrekar det ytterlegare alvoret i situasjonen i Raudehavet, seier kommunikasjonsdirektør Christine Korme i Noregs Reieriforbund.

Ho seier at forbundet forventar at både norske og internasjonale styresmakter samlar seg til felles løysingar.

Utanriksdepartementet svarer at dei førebels har ingenting å meddela, og at anmodningen framleis er til vurdering.

– Prosjektil frå Houthi-kontrollert område

Amerikanske tenestemenn stadfestar overfor Reuters at tanksipet vart angripe sør i Raudehavet av prosjektil frå eit Houthi-kontrollert område.

USS Carney har svart på naudropet ved å bevega seg mot skipet, la tenestemennene til.

Dette er ikkje fyrste gong eit norskeigd skip vert utsett for Houthi-åtak. Tidlegare i desember vart skipet Strinda treft av rakettar.

Situasjonen i Raudehavet har vorte meir anspent og usikker etter at krigen mellom Hamas og Israel braut ut 7. oktober.

Angrepet føyer seg inn i rekka av angrep frå Houthi-militsen retta mot skip i Raudehavet.

Lørdag meldte det danske konteinerrederiet Mærsk at dei stansar all transport i Raudehavet. Frå før har fleire andre selskap gjort det same.

Sjøvegen gjennom Raudehavet vert rekna som viktig for verdshandelen, i og med at ein stor del av trafikken mellom Europa og Asia passerer. USA har bedt flere land, mellom anna Norgeg, om å ta del i ein internasjonal operasjon for å gjera det tryggare.