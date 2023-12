Norskeigd skip har vorte angripe i Raudehavet

– Det me veit fyrst og fremst at det er ingen skadde om bord. Det er det viktigaste, seier Øystein Elgan, dagleg leiar i Inventor Chemical Tankers.

Det norskeigde M/V Swan Atlantic, som siglar under flagget til Cayman Islands, vart måndag føremiddag utsett for eit angrep sør i Raudehavet.

Houthi-militsen har teke på seg ansvaret for angrepet som skjedde måndag føremiddag.

Dei hevdar også å stå bak eit anna angrep som skjedde kort tid etterpå, retta mot skipet MCS Clara.

Ukjent skadeomfang

MCS Clara høyrer til Marine Trade Operations (UKMTO) som er ein del av det britiske forsvarsdepartementet.

Ingen av dei om bord på MCS Clara er skadde, opplyste UKMTO til Reuters.

På heimesida si skriv UKMTO at det var personar om bord på eit anna fartøy som avfyrte skot mot MCS Clara.

25 personar var om bord på det norskeigde tankskipet som frakta biodiesel i Raudehavet. Foto: Daniel Antunez/Marine Traffic

Øystein Elgan seier på si side at det framleis er usikkert kva «objekt» det var som råka det norskeigde skipet.

– Akkurat nå blir me geleida av amerikanske sjøforsvaret, seier Elgan klokka 12.20. Kva hamn skipet blir geleida til er førebels ikkje bestemt.

Veit du noko meir om «objektet»?

– Nei, men me reknar med å få ei oppdatering over lunsj. Då veit me truleg det som er å veta om skadar, omfang og kva som blei treft.

– Ingen koplingar til Israel

Det er Inventor Chemical Tankers som eig skipet.

Reiarlaget har sitt hovudkontor i Bergen, og er eigd av investeringsselskapet Rieber & Søn AS.

Marine Traffic skal derimot på nettsidene sine ha opplyst om at skipet er drifta av eit israelsk-tilknytt firma.

Men investeringsselskapet nektar for dette og fryktar at «feilopplysinga» er årsaka til at skipet vart angripe.

Også Elgan stadfestar at reiarlaget ikkje har tilknytingar til Israel.

– Me har ingen koplingar til Israel. Verken på eigar- eller driftssida. Det var heller ikkje dit me var på veg, understrekar Elgan.

Houthi-militsen har sidan 7. oktober gått til angrep på sivile og militære skip i Raudehavet, i solidaritet med Hamas.

Rederiforbundet: – Forventar løysingar

Ifølgje Rederiforbundet er det til kvar og ein tid om lag 40 norsktilknytte skip i området.

– Angrepet understrekar det ytterlegare alvoret i situasjonen i Raudehavet, seier Harald Solberg, administrerande direktør i Rederiforbundet.

Han ser føre seg at fleire reiarlag framover vil vurdera alternative ruter nå som situasjonen i Raudehavet er så anspent.

Det vil etter all sannsyn forseinka verdas varehandel, ifølgje Solberg.

Tysdag skal Rederiforbundet og Utantriksepartementet møtast for å diskutera situasjonen i Raudehavet.

– Me forventar at både norske og internasjonale styresmakter så raskt som mogleg samlar seg om løysingar for å sikra trygg ferdsle for sivile skip.

Vurderer framleis USAs førespurnad

– Me er svært bekymra for utviklinga i Raudehavet, seier utanriksminister Espen Barth Eide (Ap).

– Vilkårlege angrep mot sivil skipsfart er totalt uakseptabelt. Me er i dialog med andre land og har tett kontakt med Noregs Rederiforbund og andre relevante aktørar.

Utanriksminister Espen Barth Eide (Ap) seier det er totalt uakseptabelt at sivile skip vert utsett for vilkårlege angrep. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

USA bad Noreg nyleg om å bidra i ein internasjonal operasjon for å gjera det tryggare for sivile skip å ferdast i Raudehavet.

Til NRK svarer Utanriksdepartementet at dei førebels har ingenting nytt å dela, og at førespurnaden frå USA og Rederiforbundet framleis er til vurdering.

12. desember vart kjemikalietankeren Strinda, eigd av bergenske J. Ludwig Mowinckels Reiarlag, treft av ein rakett utanfor Jemen. Foto: AS J. Ludwig Mowinckels Rederi

M/V Swan er ikkje det fyrste norskeigde skipet som vert utsett for Houthi-åtak. Førre veke vart kjemikalietankaren Strinda treft av rakettar.

Stig Jarle, professor ved NMBU, er ikkje overraska over angrepa.

Han kallar dei for houthiane sitt våpen i krigen mot Israel.

– Houthiane har sagt klart ifrå om at dei kom til å utføra slike operasjonar. Eg har forventa at noko slikt skulle skje, og eg trur det kjem til å verta verre før det vert betre.

Stansar transport – kan føra til prisauke

Fleire reiarlag og selskap har sett skipsfarten i Raudehavet på vent.

Måndag gjer Oljegiganten BP det same og forklarer det med den forverra tryggleikssituasjonen i området.

Til DN seier også Equinor at dei omdirigerer skipa i Raudehavet.

At så mange set transporten på pause, overraskar ikkje Sigvald Sveinbjørnsson, dagleg leiar i Maritime Bergen.

– Eg registrerer at mange store konteinarskip heller vil gå rundt Afrika enn å segla gjennom Suez-kanalen. For reiarlaga handlar det om tryggleik for sjøfolka og lasten dei fraktar, seier han.

Dersom fleire vel å segla den lange omvegen rundt Afrika, kan det føra til store konsekvensar for heile verdsøkonomien.

– Dersom varer ikkje kjem fram eller kjem veldig forseinka på grunn av lenger reisetid, kan konsekvensen vera kraftig prisauke på varer, tenester og drivstoff, seier han.

Ole Gunnar Askvik, professor i politisk økonomi, stadfestar at det også vil vera tilfellet for oljeprisen.

– Raudehavet har ei betyding for oljetransporten, sidan ein del kjem gjennom Hormuzstredet. Men det har mindre betyding enn tidlegare, for mesteparten av olja frå den persiske gulfen går nå til Asia og ikkje USA, for eksempel. Betydninga er altså mindre enn før, men ho er merkbar.

Kva kan dette ha å seia for oljeprisen?

– Den vert pressa noko opp, men det er ikkje nødvendigvis dramatisk.