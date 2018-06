Norskeid tankskip forårsaket alvorlig oljelekkasje i Nederland

Redningsmannskaper i den nederlandske havnebyen Rotterdam jobber nå for å redde fugler og få samlet opp 217 tonn med tungolje som lakk ut av det norske tankskipet Bow Jubail lørdag.

Det skriver nederlandske havnemyndigheter i en pressemelding.

Ulykken skjedde da oljetankeren traff kaien ved 13-tiden. Lekkasjen ble stanset og det skal ikke være fare for ytterligere oljeutslipp fra tankskipet.

Selskapet Odfjell, som eier tankskipet, sier til NRK at oljemengden er «betydelig».

– I forbindelse med manøvrering for å legge til kai, oppstod det kontakt mellom kaien og skipet, og det ble et hull i skroget hvor oljen lakk ut. Hvordan og hvorfor dette skjedde er det for tidlig å svare på, sier Geirmund Drivenes, Global Head of Ship Management i Odfjell SE, til NRK.

– Alvorlig

Havnemyndighetene i Rotterdam beskriver hendelsen som en alvorlig forurensingsulykke.



– Eksperter forventer at opprydningsarbeidet vil ta minst noen dager, om ikke uker og kanskje lenger, skriver de i en pressemelding.

Havnemyndighetene advarer personer mot å komme i kontakt med oljen.

Ifølge den nederlandske avisen AD har oljen spredd seg ut av havneområdet hvor ulykken skjedde, og andre havner skal ha blitt stengt for at ikke oljen skal spre seg ytterligere.

– Et forferdelig syn

Havnesjef René de Vries sier til TV-kanalen NOS at hundrevis av fugler har blitt rammet av oljesølet.

– Det er et forferdelig syn, sier han. TV-kanalens bilder viser en rekke fugler i havneområdet som er dekket av olje.

Det var 29 personer om bord i tankskipet da ulykken skjedde. Ingen av disse kom til skade i sammenstøtet.

I pressemeldingen skriver havnemyndighetene at de holder eieren av tankskipet, norske Odfjell, ansvarlige for ulykken.

Selskapet sier til NRK at hovedfokuset deres nå er å samarbeide med lokale myndigheter for minimere de potensielle skadevirkningene av oljeutslippet.

– Vårt team undersøker nå hvorfor dette skjedde, sammen med havnemyndighetene i Rotterdam, sier Geirmund Drivenes til NRK.