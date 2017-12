– Vi har fått beskjed om at det er en feil med visumet vårt og at det har blitt annullert, sier student Yngvild Vollen Steiro til NRK på telefon.

Det var Universitas som først omtalte saken. Steiro studerer russisk språk og område på Universitetet i Oslo (UiO), men har dette høstsemesteret studert i St. Petersburg ved Det norske universitetssenteret i byen. Senteret drives av UiO, men eies av NTNU og universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo.

Ni norske og åtte svenske studenter fikk fredag beskjed om at de må forlate Russland innen tre dager. De har snart vært der i tre måneder, og skulle avslutte semesteret neste uke med eksamener. Nå må de reise på mandag, og ikke på fredag som planlagt.

Avbrøt undervisningen

– Migrasjonspolitiet sa at det ikke var vi som hadde gjort en feil, men at feilen ligger i avtalen mellom UiO og universitetet her i St. Petersburg. Jeg vet ikke noe mer enn det, sier hun.

Hun forteller at de hadde undervisning på Det norske universitetssenteret da politiet kom og avbrøt timen.

– Jeg ble litt sjokkert, og det var ikke en spesielt hyggelig situasjon. Men politiet var veldig greie, så det var ikke veldig dramatisk, sier hun.

Reiser hjem på mandag

– Hvorfor tror du at de har ventet så lenge med å kaste dere ut, nå som dere bare har én uke igjen?

– Det vet jeg ikke. Vi lurer jo også på hvorfor vi blir kastet ut akkurat nå, svarer hun.

Steiro sier at de var i Russland med et humanitært visum. Det var det de fikk beskjed av UiO om å søke om.

Ifølge den russiske ambassadens hjemmesider, kan man søke visum på et humanitært grunnlag, hvis man skal på utvekslings- og studieopphold på kortere enn tre måneder.

Steiro og medstudentene forbereder seg nå på å reise hjem på mandag.

– Jeg håper at alt ordner seg med eksamener og sånt, sier hun.

UD bekrefter kontroll ved senteret

Utenriksdepartementet skriver i en e-post til NRK at det ble gjennomført en kontroll av Det norske universitetssenteret i St. Petersburg av russiske myndigheter 5. desember.

– UD kjenner ikke til bakgrunnen for myndighetenes aksjon eller formålet, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen.

– Vi er i dialog med universitetssenteret for å avklare hva den russiske kontrollen betyr for driften av senteret, og for de ansatte, fortsetter han.

– Gjennom vårt generalkonsulat i St. Petersburg vil vi følge situasjonen nært og gi bistand til norske studenter og ansatte ved senteret som har behov, sier han.

Kommunikasjonsrådgiver ved Universitetet i Oslo Anders Lundell sier at de nå jobber med å skaffe seg oversikt over situasjonen. Han bekrefter at studentene må reise innen tre dager.

– UiO har vært i kontakt med flere av studentene som er berørt, og fått bekreftet at de har det bra gitt omstendighetene. Vi jobber for å få kontakt med alle, skriver han i en pressemelding.