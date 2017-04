Norske studenter i St. Petersburg: – En ubehagelig opplevelse

Minst 11 personer omkom i en eksplosjon inne i en vogn på metroen i den russiske storbyen mandag.

St. Petersburg er en populær by for norske studenter. To av dem, David Waade og Erling Stange Overå, forteller at de ble oppringt av skolen kort tid etter eksplosjonen.

– Det har jo vært en uvanlig dag. Vi la merke til at noe var galt ganske fort. Skolen vår ringte rundt og kontrollerte at alle var gjort rede for, sier Waade.

– Man følte at det var noe på gang ganske fort. Det ble en litt dyster stemning. Først var det litt febrilsk med veldig mye snakking. Litt senere på dagen da metroen var stengt, var det stappfullt av folk som gikk hjem fra jobb. Det var nesten ingen som pratet i det hele tatt, selv om gatene var helt fulle, sier Overå.

Det var trolig en hjemmelaget bombe som forårsaket eksplosjonen i en togvogn i St. Petersburg. Foto: Str / AFP

Tar forholdsregler

Ingen av medstudentene deres skal ha blitt rammet av eksplosjonen.

– Jeg tenker nok ikke på å reise hjem helt ennå. Men det setter jo selvfølgelig en støkk i deg, spesielt siden stoppet var rett ved siden av vårt. Så du tenker jo på det, men det er ikke nok til å skremme oss hjem helt ennå, sier Waade.

De tar likevel noen forholdsregler.

– Man skjønner jo at ting kan skje på en litt annen måte når det faktisk skjer. Vi merket i dag at vi var litt bekymret i store folkemengder, for at det var flere bomber som lå rundt. Det var en ubehagelig opplevelse, absolutt. Man tar jo alltid noen forholdsregler, og er kanskje litt ekstra obs på det fremover, sier Overå.

Innbyggerne i St. Petersburg tenner lys for de omkomne. Foto: Morten Jentoft / NRK

Ingen nordmenn rammet

Generalkonsul Heidi Olufsen sier det ikke er noe som tyder på at nordmenn er rammet.

– Det er ganske mange nordmenn som bor i St. Petersburg. Den norske kolonien består primært av studenter og norske næringslivsrepresentanter, i tillegg til tilreisende turister. Vi har gjort det vi kan for å komme i kontakt med de nordmennene vi vet befinner seg her i byen, og så langt er det ingenting som tyder på at nordmenn er rammet, sier hun.

Hun råder alle som ikke har tatt kontakt med familie og venner hjemme, til å si fra om at de har det bra.

– For øvrig anbefaler vi norske borgere å følge lokale reiseråd og råd fra lokale myndigheter. Det vil si å unngå store folkemengder og holde seg i ro, sier Olufsen.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA var det trolig en hjemmelaget bombe som forårsaket eksplosjonen. Det er fremdeles uklart hvem som står bak.