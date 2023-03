Norske stridsvogner klare for offensiv i Ukraina

De åtte norske Leopard-stridsvognene er også på plass, klare til å delta i den lenge annonserte ukrainske motoffensiven mot de russiske angriperne.

En norsk Leopard-stridsvogn inne i det gigantiske ukrainske Antonov 124-transportflyet.

På vei for å settes inn i den største militære konflikten i Europa siden 2. verdenskrig.

De norske Leopard-stridsvognene har vært gjennom en omfattende klargjøringsprosess, før de nå er sendt til Ukraina. Foto: Onar Dignernes Aase/Forsvaret

Det norske forsvaret offentliggjorde 20. mars bilder fra transporten av de åtte Leopard-stridsvognene.

Sammen med støttekjøretøyer, reservedeler og ammunisjon gir Norge disse til det ukrainske forsvaret.

Ifølge Forsvaret er stridsvognene allerede på plass i Ukraina.

Opplæring av ukrainsk personell fremdeles pågår i Polen.

Polske jagerfly levert til Ukraina

Polen er ett av landene som også har levert Leopard 2-stridsvogner til Ukraina.

Til sammen har vestlige land gitt løftet om nærmere 200 stridsvogner av denne typen.

Polen sier også at de allerede har levert fire jagerfly av den sovjetiske typen MiG 29 til Ukraina.

En polsk MiG 29 i forbindelse med en øvelse i Polen 21. mars 2023. Dette fly av denne typen som nå er overlevert til det ukrainske flyvåpenet. Foto: LUKASZ GLOWALA / Reuters

Dette er en flytype som allerede brukes av det ukrainske flyvåpenet. Det kan blant annet angripe med avanserte styrbare amerikanske bomber av typen. JDAM.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass skal dette allerede ha vært gjort i forbindelse med kampene om Bakhmut.

Norsk-ukrainer såret

Kilder NRK har vært i kontakt med forteller at situasjonen i og rundt byen Bakhmut fremdeles er svært spent.

Ukrainske stridsvogner av typen T64 på vei til fronten i Bakhmut. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Det pågår harde kamper mellom de ukrainske forsvarerne og angripende russiske styrker. Styrkene hører først og fremst til leiesoldat-gruppen Wagner.

– Jeg er svak, men det går bra, forteller en norsk-ukrainsk frivillig som har deltatt i kampene i Donbas lenge før det store russiske angrepet i februar 2022.

NRK kjenner mannens identitet, men kan av sikkerhetsmessige årsaker og interne regler i den ukrainske hæren, ikke offentliggøre det.

Nå er han igjen skadet, etter å ha fått det han overfor NRK kaller en rystelse i hodet.

Samtidig ble det tirsdag kjent at Ken Te Tai, en frivillig fra New Zealand har mistet livet øst i Ukraina, uten at det bli spesifisert hvor dette har skjedd.

Kane Te Tai fra New Zealand skal være drept i de harde kampene om Bakhmut. Foto: Supernova+

NRK kunne i helgen fortelle at også norsk-tsjetsjenske frivillige deltar i kampene om Bakhmut.

Prigozjin: Ukraina angriper snart

Lederen for Wagner-gruppen, Jevgennij Priogosjin, la mandag ut et åpent brev til den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu.

Der advarte han mot en ukrainsk motoffensiv i området.

Han ba om øyeblikkelig støtte i form av blant annet våpen, for å hindre at hans styrker blir omringet.

Han sa at hans styrker nå kontrollerer 70 prosent av Bakhmut.

Dette er avvist fra ukrainsk side. Ukraina sier at de fremdeles holder størsteparten av byen som en gang hadde vel 70000 innbyggere.

Er motoffensiven i gang?

Kilder NRK har vært i kontakt med forteller at en begrenset ukrainsk motoffensiv allerede er i gang.

Men dette kan også være et forsøk på å villede motstanderen.

Da alle ventet en ukrainsk offensiv ved Kherson tidlig i høst, slo de ukrainske styrkene i stedet til i Kharkiv-området.

Dette bildet, som er sendt ut av det ukrainske forsvaret, skal vise soldater som forbereder angrep ved fronten i Bakhmut. Foto: Det ukrainske forsvaret

Den ukrainske hærsjefen Oleksander Syrskyj skriver på Telegram at de russiske styrkene forsker å ta seg inn i sentrum av Bakhmut, men at de blir slått tilbake av den ukrainske hæren.

Det ukrainske forsvaret har de siste dagene lagt ut en rekke bilder fra fronten rundt Bakhmut som tyder på at de nå forbereder et motangrep i området.

Men bortsett fra at kampene om Bakhmut fortsetter for fullt, så har det ikke kommet noen offisielle meldinger som kan bekrefter at et større angrep fra ukrainsk side er i gang.